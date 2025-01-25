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В 2024 году число въезжающих в страну превысило число выезжающих – МВД Грузии
В 2024 году число въезжающих в страну превысило число выезжающих – МВД Грузии
Sputnik Грузия
По сравнению с 2023 годом число въездов увеличилось на 3,7%, а число выездов – на 3,8% 25.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-25T09:01+0400
2025-01-25T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии зафиксировано 7 423 471 въезд в страну иностранных граждан и 7 421 696 выездов, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Таким образом, число въезжающих лишь на 1 775 человек превысило число выезжающих из страны граждан в 2024 году. По сравнению с 2023 годом число въездов увеличилось на 3,7%, а число выездов – на 3,8%. А вот число оставшихся в 2024 году сократилось примерно на 77% по сравнению с показателем 2023 года. На первом месте по числу въездов в Грузию находятся граждане России. В тройку также входят граждане Турции и Армении. При этом число выехавших иностранцев превышает число въехавших. В топ 10 стран по числу въездов и выездов из Грузии также входят Азербайджан, Индия, Украина, Казахстан и Иран. Статистика туризма Грузия приняла около 7,4 миллиона международных путешественников в 2024 году, из которых 5,1 миллиона – туристы, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2024 году выросло на 4,2% по сравнению с 2023 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 9% по сравнению с показателями 2023 года. Наибольшее число визитов в Грузию в 2024 году осуществили граждане России, Турции, Армении, Израиля, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Беларуси, Украины и Индии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, туризм, общество, мвд грузии
грузия, новости, туризм, общество, мвд грузии

В 2024 году число въезжающих в страну превысило число выезжающих – МВД Грузии

09:01 25.01.2025
© photo: Sputnik / Viktor KaminskyЗимний курорт Гудаури. Туристы на подъемнике
Зимний курорт Гудаури. Туристы на подъемнике - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2025
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
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По сравнению с 2023 годом число въездов увеличилось на 3,7%, а число выездов – на 3,8%
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии зафиксировано 7 423 471 въезд в страну иностранных граждан и 7 421 696 выездов, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Таким образом, число въезжающих лишь на 1 775 человек превысило число выезжающих из страны граждан в 2024 году.
По сравнению с 2023 годом число въездов увеличилось на 3,7%, а число выездов – на 3,8%. А вот число оставшихся в 2024 году сократилось примерно на 77% по сравнению с показателем 2023 года.
На первом месте по числу въездов в Грузию находятся граждане России. В тройку также входят граждане Турции и Армении.
Число въехавших в Грузию иностранцев за 2024 год

Страна

Число въездов, тыс.

Рост,%

Россия

1 883

1,4

Турция

1 489,3

-5,6

Армения

1 229,3

-3,7

Страны ЕС

466,3

3,4

Израиль

361

43,5

При этом число выехавших иностранцев превышает число въехавших.
Число выехавших из Грузии иностранцев за 2024 год

Страна

Число выездов, тыс

Рост, %

Россия

1 885,4

-0,09

Турция

1 493,9

-4,1

Армения

1 235,1

-2,3

Страны ЕС

466,6

3,9

Израиль

358,9

42,6

В топ 10 стран по числу въездов и выездов из Грузии также входят Азербайджан, Индия, Украина, Казахстан и Иран.

Статистика туризма

Грузия приняла около 7,4 миллиона международных путешественников в 2024 году, из которых 5,1 миллиона – туристы, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Число визитов международных путешественников в Грузию в 2024 году выросло на 4,2% по сравнению с 2023 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 9% по сравнению с показателями 2023 года.
Наибольшее число визитов в Грузию в 2024 году осуществили граждане России, Турции, Армении, Израиля, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Беларуси, Украины и Индии.
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