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В 2024 году число въезжающих в страну превысило число выезжающих – МВД Грузии

В 2024 году число въезжающих в страну превысило число выезжающих – МВД Грузии

Sputnik Грузия

По сравнению с 2023 годом число въездов увеличилось на 3,7%, а число выездов – на 3,8% 25.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-25T09:01+0400

2025-01-25T09:01+0400

2025-01-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии зафиксировано 7 423 471 въезд в страну иностранных граждан и 7 421 696 выездов, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Таким образом, число въезжающих лишь на 1 775 человек превысило число выезжающих из страны граждан в 2024 году. По сравнению с 2023 годом число въездов увеличилось на 3,7%, а число выездов – на 3,8%. А вот число оставшихся в 2024 году сократилось примерно на 77% по сравнению с показателем 2023 года. На первом месте по числу въездов в Грузию находятся граждане России. В тройку также входят граждане Турции и Армении. При этом число выехавших иностранцев превышает число въехавших. В топ 10 стран по числу въездов и выездов из Грузии также входят Азербайджан, Индия, Украина, Казахстан и Иран. Статистика туризма Грузия приняла около 7,4 миллиона международных путешественников в 2024 году, из которых 5,1 миллиона – туристы, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2024 году выросло на 4,2% по сравнению с 2023 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 9% по сравнению с показателями 2023 года. Наибольшее число визитов в Грузию в 2024 году осуществили граждане России, Турции, Армении, Израиля, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Беларуси, Украины и Индии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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