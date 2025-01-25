https://sputnik-georgia.ru/20250125/v-gruzii-sozdayut-gruzino-rossiyskoe-obedinenie-biznesmenov-291885797.html
В Грузии создают грузино-российское объединение бизнесменов
В Грузии создают грузино-российское объединение бизнесменов
Sputnik Грузия
Россия на сегодня является вторым по величине торговым партнером Грузии, и интерес российских компаний к этой стране продолжает расти 25.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-25T18:18+0400
2025-01-25T18:18+0400
2025-01-25T18:18+0400
грузия
новости
экономика
россия
грузино-российские отношения
бизнес
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/02/285397864_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2aa83d71aa07e1ce1ca777c79bd31d35.jpg
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Новое бизнес-объединение по торговле с Россией, в которое войдут до 60 бизнесс-субъектов, будет в ближайшее время зарегистрировано в Грузии, заявил бизнесмен Заза Нишнианидзе. Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии, и интерес российских компаний к Грузии продолжает расти. По его словам, грузино-российской бизнес-ассоциацией заинтересовались виноделы, а также представители различных отраслей сельского хозяйства. Среди грузинских бизнесменов Нишнианидзе назвал имена Бадри Какабадзе, Марата Шаидиева, Левана и Темури Анчабадзе и Джими Чхаидзе, которые занимаются бизнесом как в Грузии, так и России. Что касается представительства России, то, как отметил предприниматель, пока все на уровне интереса. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта. Основная доля экспортируемой продукции из Грузии — это вино, спиртные напитки, минеральные воды, газировка и свежие фрукты. Грузия же в основном завозит из России нефть и нефтепродукты, арматуру, пшеницу и подсолнечное масло. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/02/285397864_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_6f16d1fc336043d7c703d91e42431e01.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, россия, грузино-российские отношения, бизнес
грузия, новости, экономика, россия, грузино-российские отношения, бизнес
В Грузии создают грузино-российское объединение бизнесменов
Россия на сегодня является вторым по величине торговым партнером Грузии, и интерес российских компаний к этой стране продолжает расти
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Новое бизнес-объединение по торговле с Россией, в которое войдут до 60 бизнесс-субъектов, будет в ближайшее время зарегистрировано в Грузии, заявил бизнесмен Заза Нишнианидзе.
Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии, и интерес российских компаний к Грузии продолжает расти.
"Общаясь с друзьями, которые занимаются продажей грузинской продукции в России, у меня возникла эта идея, и они предложили мне возглавить эту организацию, на что я согласился. Думаю, что это очень важный вопрос. За этим делом стоят около 600-700 тысяч граждан Грузии... На встречу пришло около 60 организаций", – сказал Нишнианидзе в эфире портала "Бизнес медиа групп".
По его словам, грузино-российской бизнес-ассоциацией заинтересовались виноделы, а также представители различных отраслей сельского хозяйства.
Среди грузинских бизнесменов Нишнианидзе назвал имена Бадри Какабадзе, Марата Шаидиева, Левана и Темури Анчабадзе и Джими Чхаидзе, которые занимаются бизнесом как в Грузии, так и России.
Что касается представительства России, то, как отметил предприниматель, пока все на уровне интереса.
"С российской стороны есть некоторые движения, многие хотят присоединиться, но пока ничего конкретного", – отметил Нишнианидзе.
Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.
Основная доля экспортируемой продукции из Грузии — это вино, спиртные напитки, минеральные воды, газировка и свежие фрукты. Грузия же в основном завозит из России нефть и нефтепродукты, арматуру, пшеницу и подсолнечное масло.