https://sputnik-georgia.ru/20250125/v-gruzii-sozdayut-gruzino-rossiyskoe-obedinenie-biznesmenov-291885797.html

В Грузии создают грузино-российское объединение бизнесменов

В Грузии создают грузино-российское объединение бизнесменов

Sputnik Грузия

Россия на сегодня является вторым по величине торговым партнером Грузии, и интерес российских компаний к этой стране продолжает расти 25.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-25T18:18+0400

2025-01-25T18:18+0400

2025-01-25T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Новое бизнес-объединение по торговле с Россией, в которое войдут до 60 бизнесс-субъектов, будет в ближайшее время зарегистрировано в Грузии, заявил бизнесмен Заза Нишнианидзе. Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии, и интерес российских компаний к Грузии продолжает расти. По его словам, грузино-российской бизнес-ассоциацией заинтересовались виноделы, а также представители различных отраслей сельского хозяйства. Среди грузинских бизнесменов Нишнианидзе назвал имена Бадри Какабадзе, Марата Шаидиева, Левана и Темури Анчабадзе и Джими Чхаидзе, которые занимаются бизнесом как в Грузии, так и России. Что касается представительства России, то, как отметил предприниматель, пока все на уровне интереса. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта. Основная доля экспортируемой продукции из Грузии — это вино, спиртные напитки, минеральные воды, газировка и свежие фрукты. Грузия же в основном завозит из России нефть и нефтепродукты, арматуру, пшеницу и подсолнечное масло. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, россия, грузино-российские отношения, бизнес