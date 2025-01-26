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Базадзе после перерыва завоевал бронзу на Кубке мира по фехтованию
Базадзе после перерыва завоевал бронзу на Кубке мира по фехтованию
Sputnik Грузия
Более 400 участников из 30 стран приехали в Пловдив на турнир Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин 26.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-26T13:26+0400
2025-01-26T13:26+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Лидер сборной Грузии по фехтованию, саблист Сандро Базадзе выиграл бронзовую медаль на Кубке мира по фехтованию в болгарском городе Пловдив. Более 400 участников из 30 стран приехали в Пловдив на турнир Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин. Соревнование завершится в воскресенье, 26 января, командными соревнованиями. В четвертьфинале грузинский саблист одержал победу над тунисским фехтовальщиком со счетом 15:14, но в полуфинале уступил корейскому спортсмену со счетом 13:15 и завоевал бронзовую медаль. В турнире также приняли участие члены сборной Грузии Бека Базадзе, Вахтанг Арчвадзе, Александр Таварткиладзе, Давид Таварткиладзе и Александра Куваева. В Кубке мира приняли участие 253 фехтовальщика.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, сандро базадзе
Базадзе после перерыва завоевал бронзу на Кубке мира по фехтованию
13:26 26.01.2025 (обновлено: 13:42 26.01.2025)
Более 400 участников из 30 стран приехали в Пловдив на турнир Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Лидер сборной Грузии по фехтованию, саблист Сандро Базадзе выиграл бронзовую медаль на Кубке мира по фехтованию в болгарском городе Пловдив.
Более 400 участников из 30 стран приехали в Пловдив на турнир Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин. Соревнование завершится в воскресенье, 26 января, командными соревнованиями.
В четвертьфинале грузинский саблист одержал победу над тунисским фехтовальщиком со счетом 15:14, но в полуфинале уступил корейскому спортсмену со счетом 13:15 и завоевал бронзовую медаль.
"Солнце снова светит!.. Я доволен сегодняшним результатом. Прошел всего месяц, как я начал тренироваться с новой командой, которую я уже очень люблю. И вместе мы пойдем далеко. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом со мной. Спасибо моей Грузии, мы обещаем тебе, что нас ждет много побед", – написал Базадзе в Сети после выступления.
В турнире также приняли участие члены сборной Грузии Бека Базадзе, Вахтанг Арчвадзе, Александр Таварткиладзе, Давид Таварткиладзе и Александра Куваева.
В Кубке мира приняли участие 253 фехтовальщика.