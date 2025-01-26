https://sputnik-georgia.ru/20250126/bazadze-posle-pereryva-zavoeval-bronzu-na-kubke-mira-po-fekhtovaniyu-291890239.html

Базадзе после перерыва завоевал бронзу на Кубке мира по фехтованию

Базадзе после перерыва завоевал бронзу на Кубке мира по фехтованию

Sputnik Грузия

Более 400 участников из 30 стран приехали в Пловдив на турнир Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин 26.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-26T13:26+0400

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грузия

сандро базадзе

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Лидер сборной Грузии по фехтованию, саблист Сандро Базадзе выиграл бронзовую медаль на Кубке мира по фехтованию в болгарском городе Пловдив. Более 400 участников из 30 стран приехали в Пловдив на турнир Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин. Соревнование завершится в воскресенье, 26 января, командными соревнованиями. В четвертьфинале грузинский саблист одержал победу над тунисским фехтовальщиком со счетом 15:14, но в полуфинале уступил корейскому спортсмену со счетом 13:15 и завоевал бронзовую медаль. В турнире также приняли участие члены сборной Грузии Бека Базадзе, Вахтанг Арчвадзе, Александр Таварткиладзе, Давид Таварткиладзе и Александра Куваева. В Кубке мира приняли участие 253 фехтовальщика.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, сандро базадзе