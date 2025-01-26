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Кому дают убежище в Грузии? Последние данные
Кому дают убежище в Грузии? Последние данные
Sputnik Грузия
Статус беженца в 2024 году Грузия предоставила 11 иностранцам 26.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-26T21:16+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Власти Грузии в 2024 году предоставили гуманитарный статус и статус беженца 115 иностранцам, а выдворили – 363, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, статус беженца в 2024 году Грузия предоставила 11 иностранцам: шести гражданам Ирана, гражданину Сирии, гражданину Кубы и трем с неустановленным гражданством. В 2024 году отказ в получении статуса в Грузии получили 1 418 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Пакистана. При этом за первые шесть месяцев 2024 года в Грузии убежища в целом просил 1 641 иностранец. Кого выдворяет Грузия? В 2024 году власти Грузии приняли решение выдворить из страны 363 иностранных гражданина из 15 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана и Ирака. Также были выдворены граждане Австралии, Великобритании, Китая и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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иран, ирак, сирия, общество, новости, грузия
Кому дают убежище в Грузии? Последние данные
21:16 26.01.2025 (обновлено: 21:39 26.01.2025)
Статус беженца в 2024 году Грузия предоставила 11 иностранцам
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Власти Грузии в 2024 году предоставили гуманитарный статус и статус беженца 115 иностранцам, а выдворили – 363, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, статус беженца в 2024 году Грузия предоставила 11 иностранцам: шести гражданам Ирана, гражданину Сирии, гражданину Кубы и трем с неустановленным гражданством.
Что касается гуманитарного статуса, то его получили 104 иностранца, в том числе 91 гражданин Украины, четыре гражданина Эритреи, по одному гражданину Ирака, Йемена и Турции, и шесть – с неустановленным гражданством.
В 2024 году отказ в получении статуса в Грузии получили 1 418 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Пакистана. При этом за первые шесть месяцев 2024 года в Грузии убежища в целом просил 1 641 иностранец.
В 2024 году власти Грузии приняли решение выдворить из страны 363 иностранных гражданина из 15 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана и Ирака. Также были выдворены граждане Австралии, Великобритании, Китая и США.