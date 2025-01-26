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Партия “Солидарность во имя мира” выступила наблюдателем на выборах президента Беларуси
Партия “Солидарность во имя мира” выступила наблюдателем на выборах президента Беларуси
Sputnik Грузия
Лидеры партии “Солидарность во имя мира” посетили Беларусь с официальным визитом в качестве международных наблюдателей на выборах президента республики... 26.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-26T14:11+0400
2025-01-26T14:11+0400
2025-01-26T14:11+0400
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Лидеры партии "Солидарность во имя мира": председатель Михаил Жгенти, генеральный секретарь Темур Пипия, международный секретарь Мамука Пипия и член Политсовета Ната Аргвлиани участвовали в открытии Информационного центра Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь под руководством министра информации Марата Маркова. Также состоялись переговоры с главой Центральной избирательной комиссии Игорем Карпенко. Лидеры партии дали интервью различным международным СМИ.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, в мире, беларусь, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, в мире, беларусь, видео
Партия “Солидарность во имя мира” выступила наблюдателем на выборах президента Беларуси
Лидеры партии “Солидарность во имя мира” посетили Беларусь с официальным визитом в качестве международных наблюдателей на выборах президента республики. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия
Лидеры партии "Солидарность во имя мира": председатель Михаил Жгенти, генеральный секретарь Темур Пипия, международный секретарь Мамука Пипия и член Политсовета Ната Аргвлиани участвовали в открытии Информационного центра Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь под руководством министра информации Марата Маркова. Также состоялись переговоры с главой Центральной избирательной комиссии Игорем Карпенко. Лидеры партии дали интервью различным международным СМИ.