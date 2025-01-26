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Партия “Солидарность во имя мира” выступила наблюдателем на выборах президента Беларуси

Партия “Солидарность во имя мира” выступила наблюдателем на выборах президента Беларуси

Sputnik Грузия

Лидеры партии “Солидарность во имя мира” посетили Беларусь с официальным визитом в качестве международных наблюдателей на выборах президента республики... 26.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-26T14:11+0400

2025-01-26T14:11+0400

2025-01-26T14:11+0400

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Лидеры партии "Солидарность во имя мира": председатель Михаил Жгенти, генеральный секретарь Темур Пипия, международный секретарь Мамука Пипия и член Политсовета Ната Аргвлиани участвовали в открытии Информационного центра Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь под руководством министра информации Марата Маркова. Также состоялись переговоры с главой Центральной избирательной комиссии Игорем Карпенко. Лидеры партии дали интервью различным международным СМИ.

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