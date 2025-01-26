https://sputnik-georgia.ru/20250126/po-delu-o-pozhare-na-kurorte-v-turtsii-arestovano-15-chelovek-291889413.html

По делу о пожаре на курорте в Турции арестовано 15 человек

По делу о пожаре на курорте в Турции арестовано 15 человек

Sputnik Грузия

Огонь охватил отель в ночь на 22 января и привел к гибели 78 человек, из них почти половина – подростки 26.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-26T12:14+0400

2025-01-26T12:14+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Пятнадцать человек арестованы в рамках расследования по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Турции, в результате которого погибло 78 человек, сообщила газета Sabah.Отмечается, что пятеро подозреваемых предстали перед судом.Пожар в отеле Grand Kartal возник на этаже ресторана в ночь на 22 января. Жертвами огня стали 78 человек, 36 из них – несовершеннолетние, еще 50 – пострадали. По состоянию на 25 января, 44 пострадавших покинули больницы, еще шесть продолжают лечение.Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прилагаются все усилия для прояснения инцидента. По его словам, все виновные понесут наказание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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