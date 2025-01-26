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По делу о пожаре на курорте в Турции арестовано 15 человек
По делу о пожаре на курорте в Турции арестовано 15 человек
Sputnik Грузия
Огонь охватил отель в ночь на 22 января и привел к гибели 78 человек, из них почти половина – подростки 26.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-26T12:14+0400
2025-01-26T12:14+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Пятнадцать человек арестованы в рамках расследования по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Турции, в результате которого погибло 78 человек, сообщила газета Sabah.Отмечается, что пятеро подозреваемых предстали перед судом.Пожар в отеле Grand Kartal возник на этаже ресторана в ночь на 22 января. Жертвами огня стали 78 человек, 36 из них – несовершеннолетние, еще 50 – пострадали. По состоянию на 25 января, 44 пострадавших покинули больницы, еще шесть продолжают лечение.Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прилагаются все усилия для прояснения инцидента. По его словам, все виновные понесут наказание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
происшествия, новости, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
По делу о пожаре на курорте в Турции арестовано 15 человек
12:14 26.01.2025 (обновлено: 13:23 26.01.2025)
Огонь охватил отель в ночь на 22 января и привел к гибели 78 человек, из них почти половина – подростки
ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Пятнадцать человек арестованы в рамках расследования по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Турции, в результате которого погибло 78 человек, сообщила газета Sabah.
Отмечается, что пятеро подозреваемых предстали перед судом.
"Число подозреваемых, отправленных в тюрьму, увеличилось до 15 с последними арестами в рамках расследования пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Болу Карталкая, где погибли 78 человек", – пишет издание.
Пожар в отеле Grand Kartal возник на этаже ресторана в ночь на 22 января. Жертвами огня стали 78 человек, 36 из них – несовершеннолетние, еще 50 – пострадали. По состоянию на 25 января, 44 пострадавших покинули больницы, еще шесть продолжают лечение.
Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прилагаются все усилия для прояснения инцидента. По его словам, все виновные понесут наказание.