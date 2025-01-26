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Полиция Италии задержала 19 грузинок за изготовление поддельных документов – СМИ
Полиция Италии задержала 19 грузинок за изготовление поддельных документов – СМИ
Sputnik Грузия
Следователи предполагают, что существует хорошо структурированная организация, которая изготавливает документы за рубежом и доставляет их покупателям после... 26.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-26T15:41+0400
2025-01-26T15:41+0400
2025-01-26T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Девятнадцать грузинок были задержаны в итальянской провинции Удине по обвинению в хранении и изготовлении поддельных удостоверений личности, сообщили местные СМИ. После расследования, проведенного прокуратурой Удине, государственная полиция провела обыски на 52 объектах в 12 провинциях в рамках широкомасштабной операции по борьбе с нелегальной миграцией. Следователи предполагают, что существует хорошо структурированная организация, которая изготавливает документы за рубежом и доставляет их покупателям после уплаты примерно 600 евро. Следственные органы продолжают расследование с целью установить, кто приобрел поддельные документы. По данным итальянских СМИ, если будет доказано, что задержанные не соответствуют требованиям для постоянного проживания в Италии, их депортируют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, происшествия, италия
новости, грузия, в мире, происшествия, италия
Полиция Италии задержала 19 грузинок за изготовление поддельных документов – СМИ
Следователи предполагают, что существует хорошо структурированная организация, которая изготавливает документы за рубежом и доставляет их покупателям после уплаты примерно 600 евро
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Девятнадцать грузинок были задержаны в итальянской провинции Удине по обвинению в хранении и изготовлении поддельных удостоверений личности, сообщили местные СМИ.
После расследования, проведенного прокуратурой Удине, государственная полиция провела обыски на 52 объектах в 12 провинциях в рамках широкомасштабной операции по борьбе с нелегальной миграцией.
"Оказалось, что значительное число грузинских женщин представляются гражданками ЕС, имеющими удостоверения личности государств-членов ЕС (Словакии, Польши, Литвы), с целью получения налогового кода. Так они получили право на труд, а также пользовались правовыми, налоговыми и медицинскими льготами, которыми пользуются граждане ЕС. Затем женщины переехали в другие провинции, где им было легче найти работу", – сообщило издание.
Следователи предполагают, что существует хорошо структурированная организация, которая изготавливает документы за рубежом и доставляет их покупателям после уплаты примерно 600 евро.
Следственные органы продолжают расследование с целью установить, кто приобрел поддельные документы.
По данным итальянских СМИ, если будет доказано, что задержанные не соответствуют требованиям для постоянного проживания в Италии, их депортируют.