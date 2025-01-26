https://sputnik-georgia.ru/20250126/politsiya-italii-zaderzhala-19-gruzinok-za-izgotovlenie-poddelnykh-dokumentov--smi-291890966.html

Полиция Италии задержала 19 грузинок за изготовление поддельных документов – СМИ

Полиция Италии задержала 19 грузинок за изготовление поддельных документов – СМИ

Sputnik Грузия

Следователи предполагают, что существует хорошо структурированная организация, которая изготавливает документы за рубежом и доставляет их покупателям после... 26.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-26T15:41+0400

2025-01-26T15:41+0400

2025-01-26T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Девятнадцать грузинок были задержаны в итальянской провинции Удине по обвинению в хранении и изготовлении поддельных удостоверений личности, сообщили местные СМИ. После расследования, проведенного прокуратурой Удине, государственная полиция провела обыски на 52 объектах в 12 провинциях в рамках широкомасштабной операции по борьбе с нелегальной миграцией. Следователи предполагают, что существует хорошо структурированная организация, которая изготавливает документы за рубежом и доставляет их покупателям после уплаты примерно 600 евро. Следственные органы продолжают расследование с целью установить, кто приобрел поддельные документы. По данным итальянских СМИ, если будет доказано, что задержанные не соответствуют требованиям для постоянного проживания в Италии, их депортируют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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