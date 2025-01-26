https://sputnik-georgia.ru/20250126/radikalnaya-oppozitsiya-uzhe-davno-protivostoit-gosudarstvu--deputat-291892209.html
Радикальная оппозиция уже давно противостоит государству – депутат
Радикальная оппозиция уже давно противостоит государству – депутат
Sputnik Грузия
Грузинская делегация планирует принять участие в зимней сессии ПАСЕ, которая проходит с 25 по 28 января 26.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-26T17:53+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Радикальная оппозиция уже давно является оппозицией грузинскому государству, а не "Грузинской мечте", заявил член правящей партии, первый заместитель председателя парламентского комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам, член большинства Владимир Божадзе.Оппозиционные силы "Сильная Грузия", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены" обратились с письмом к президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы и фракциям ПАСЕ с просьбой не подтверждать полномочия парламентской делегации Грузии, так как она состоит "только из представителей самопровозглашенного режима", назвав позицию ПАСЕ решающей для защиты демократических ценностей. Ранее с аналогичной просьбой обратилась еще одна оппозиционная партия "Для Грузии". Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января. Вопрос, предположительно, будет инициирован в понедельник, после чего по нему будет проведено голосование. Грузинская делегация также планирует прибыть в Страсбург. Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, страсбург, пасе, совет европы
Радикальная оппозиция уже давно противостоит государству – депутат
Грузинская делегация планирует принять участие в зимней сессии ПАСЕ, которая проходит с 25 по 28 января
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Радикальная оппозиция уже давно является оппозицией грузинскому государству, а не "Грузинской мечте", заявил член правящей партии, первый заместитель председателя парламентского комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам, член большинства Владимир Божадзе.
Оппозиционные силы "Сильная Грузия", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены" обратились с письмом к президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы и фракциям ПАСЕ с просьбой не подтверждать полномочия парламентской делегации Грузии, так как она состоит "только из представителей самопровозглашенного режима", назвав позицию ПАСЕ решающей для защиты демократических ценностей. Ранее с аналогичной просьбой обратилась еще одна оппозиционная партия "Для Грузии".
"Их заявление и письмо относительно Парламентской ассамблеи Совета Европы – это антигосударственное решение. Эта организация активно сотрудничает с новоизбранной "Грузинской мечтой". Я уверен, что делегация во главе с Теей Цулукиани сделает все, чтобы убедить наших партнеров, что такое решение невыгодно", – заявил Божадзе.
Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января. Вопрос, предположительно, будет инициирован в понедельник, после чего по нему будет проведено голосование. Грузинская делегация также планирует прибыть в Страсбург.
Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.
Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств.