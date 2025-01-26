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Выборы президента проходят в Беларуси
Выборы президента проходят в Беларуси
Sputnik Грузия
С 21 по 25 января в Беларуси проходило досрочное голосование, по данным ЦИК, в нем приняли участие 41,81% избирателей 26.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-26T10:05+0400
2025-01-26T10:05+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Голосование на президентских выборах проходит в Беларуси.Избирательные участки в основной день голосования открылись в 8:00 (9:00 тбс) утра и закроются в 20:00 (21:00 тбс), затем начнется подсчет голосов.Всего Беларуси образовано более 5,3 тысячи избирательных участков. На всех дежурят сотрудники милиции и внутренних войск.С 21 по 25 января в Беларуси проходило досрочное голосование. По данным ЦИК, в нем приняли участие 41,81% избирателей.Ранее секретарь ЦИК Елена Балдовская сообщала, что в списки избирателей включено более 6,9 миллиона избирателей.Кандидаты в президентыНа высший государственный пост баллотируются пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, политика, беларусь, александр лукашенко, президентские выборы
новости, в мире, политика, беларусь, александр лукашенко, президентские выборы
Выборы президента проходят в Беларуси
10:05 26.01.2025 (обновлено: 10:44 26.01.2025)
С 21 по 25 января в Беларуси проходило досрочное голосование, по данным ЦИК, в нем приняли участие 41,81% избирателей
ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Голосование на президентских выборах проходит в Беларуси.
Избирательные участки в основной день голосования открылись в 8:00 (9:00 тбс) утра и закроются в 20:00 (21:00 тбс), затем начнется подсчет голосов.
Всего Беларуси образовано более 5,3 тысячи избирательных участков. На всех дежурят сотрудники милиции и внутренних войск.
С 21 по 25 января в Беларуси проходило досрочное голосование. По данным ЦИК, в нем приняли участие 41,81% избирателей.
Ранее секретарь ЦИК Елена Балдовская сообщала, что в списки избирателей включено более 6,9 миллиона избирателей.
На высший государственный пост баллотируются пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.