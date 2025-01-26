https://sputnik-georgia.ru/20250126/vybory-prezidenta-prokhodyat-v-belarusi-291887794.html

Выборы президента проходят в Беларуси

Выборы президента проходят в Беларуси

Sputnik Грузия

С 21 по 25 января в Беларуси проходило досрочное голосование, по данным ЦИК, в нем приняли участие 41,81% избирателей 26.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-26T10:05+0400

2025-01-26T10:05+0400

2025-01-26T10:44+0400

новости

в мире

политика

беларусь

александр лукашенко

президентские выборы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1a/291887780_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5402df568f59d8cf44d7443a3d28299d.jpg

ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Голосование на президентских выборах проходит в Беларуси.Избирательные участки в основной день голосования открылись в 8:00 (9:00 тбс) утра и закроются в 20:00 (21:00 тбс), затем начнется подсчет голосов.Всего Беларуси образовано более 5,3 тысячи избирательных участков. На всех дежурят сотрудники милиции и внутренних войск.С 21 по 25 января в Беларуси проходило досрочное голосование. По данным ЦИК, в нем приняли участие 41,81% избирателей.Ранее секретарь ЦИК Елена Балдовская сообщала, что в списки избирателей включено более 6,9 миллиона избирателей.Кандидаты в президентыНа высший государственный пост баллотируются пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, политика, беларусь, александр лукашенко, президентские выборы