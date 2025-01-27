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Новый глава Пентагона – интеллектуал и крепкий хозяйственник

Новый глава Пентагона – интеллектуал и крепкий хозяйственник

Sputnik Грузия

Биография нового главы Пентагона всегда представляет собой "иероглиф намерений" нового президента США, и в этом смысле личность кандидата в министры обороны... 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T20:00+0400

2025-01-27T20:00+0400

2025-01-27T20:07+0400

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Профильные комитеты Сената США 21 января одобрили кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны. Консервативный телеведущий получил гуманитарное университетское образование в Гарварде и Принстоне. Майор запаса (служил в Нацгвардии США – Гуантанамо, Ирак, Афганистан), однако с генералитетом и руководством ВПК не связан. Не имеет значительного опыта государственного управления, выступает за масштабный аудит расходов Пентагона и против бесконечной военной помощи Киеву. В качестве телеведущего в 2024 году призывал Белый дом не подталкивать Москву к применению ядерного оружия.Пит Хегсет критикует союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону, поддерживает действия Израиля на Ближнем Востоке. Считает, что Китай строит армию, "специально предназначенную для победы над США". Автор четырех книг, последняя – "Война с воинами: что стоит за предательством тех, кто хранит нашу свободу" (2024) – сыграла особенную роль в кадровом решении Трампа. Гендерно однообразный Пит Хегсет женат третьим браком, воспитывает семерых детей.О многом говорит и биография Роберта Сейлсеса, назначенного вчера временным руководителем Пентагона. Отставной офицер Корпуса морской пехоты проявил себя успешным экономистом и администратором, управляющим "ресурсами в размере почти 1,2 млрд долларов в год". Исполняющим обязанности министра ВВС назначен чиновник по закупкам Гари Эшворт. Подобные кадровые коллизии позволяют предположить, что Дональд Трамп считает приоритетом аудит запутанного длительным украинским конфликтом хозяйства (арсеналов) Пентагона.Американский сенатор Берни Сандерс ранее заявил, что оборонный бюджет США раздут из-за растрат, мошенничества, Пентагон провалил седьмой аудит подряд и потерял "след миллиардов долларов". После 20 января массово отстраняются или увольняются должностные лица Минобороны, ответственные за контакты с Украиной. Расследуются более 50 уголовных дел, связанных с военной помощью Киеву, то есть с "мошенничеством при закупках, подменой продукции, кражей или коррупцией".Предсказуемая непредсказуемостьНовый госсекретарь Марко Рубио назвал приоритетом США прекращение конфликта на Украине. При этом в Вашингтоне понимают: быстро достичь мирного урегулирования невозможно.В этой истории обнадеживают прагматичный подход новой администрации Белого дома к военным расходам, исключение антироссийских "ястребов" из ближнего круга президента США. Напомню, в "первом пришествии" (2016 год) Дональд Трамп выбрал министром обороны "жесткого" ветерана многих войн Джеймса Мэттиса по прозвищу Бешеный Пёс, прослужившего в морской пехоте более 40 лет. Генерал Мэттис имел репутацию "ярого противника путинской политики" и России в целом, однако вскоре оказался неудобен – слишком осторожен или самостоятелен для импульсивного во внешней политике Трампа (вспоминаем ракетные удары по Сирии, оружейные поставки киевскому режиму и множество антироссийских санкций).С другой стороны, новая администрация США не исключает ни прекращение, ни продолжение поставок американского оружия ВСУ. Возможно и введение новых антироссийских санкций, если переговоры с Москвой пойдут не по американскому сценарию, секреты которого пока не раскрыты. Неслучайно официальный представитель российского МИД Мария Захарова сегодня напомнила, что предсказуемой является только непредсказуемость американской внутренней и внешней политики. Включая экзотические планы приобретения/завоевания Гренландии, Канады, Мексики, Панамского канала и дальнейшей "защиты" китайского Тайваня от Китая.Предвыборный лозунг Дональда Трампа "Вернем Америке величие" или его обещание привести США к "золотому веку" совершенно не учитывают реалии современного многополярного мира, экономические интересы соседей по планете, примерно восьми миллиардов человек, проживающих в других странах. Разумеется, и Пентагон во "втором пришествии" Трампа не станет гуманитарной организацией типа "Врачи без границ" (Médecins Sans Frontières).Россия сегодня готова к любому развитию событий.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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