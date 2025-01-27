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Грузинский боец Роман Долидзе сразится с итальянцем Марвином Веттори в бою UFC

Грузинский боец Роман Долидзе сразится с итальянцем Марвином Веттори в бою UFC

Sputnik Грузия

Грузин в настоящее время занимает десятое место в рейтинге среднего веса 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузинский боец ​​UFC Роман Долидзе свой следующий бой под эгидой организации UFC проведет против итальянца Марвина Веттори, он состоится в Лас-Вегасе 16 марта. Бой в среднем весе продлится пять раундов и станет главным событием дня. Это второй бой Ветори и Долидзе. Первый состоялся 18 марта 2023 года. Тогда победа досталась итальянцу. На данный момент в карьере Романа Долидзе 14 побед и 3 поражения, в то время как его итальянский соперник провел 27 поединков по смешанным единоборствам, одержав 19 побед, проиграв 7 раз и один поединок вничью. Долидзе – уроженец Батуми. Родился в семье инженера в 1988 году. Окончил батумскую духовную семинарию, однако потом решил связать свою жизнь со спортом. Профессионально стал заниматься боями в 2009 году. В последние годы живет и тренируется в Одессе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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