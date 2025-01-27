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Илия II скорбит в связи с кончиной главы Албанской православной церкви
Илия II скорбит в связи с кончиной главы Албанской православной церкви
Sputnik Грузия
Архиепископ Анастасий, глава Албанской Православной Церкви, скончался в возрасте 95 лет 27.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-27T17:13+0400
2025-01-27T17:13+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилисский, митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский Илия II скорбит в связи с кончиной главы Албанской Церкви Блаженнейшего Анастасия. Архиепископ Анастасий, глава Албанской Православной Церкви, скончался в возрасте 95 лет. С 3 января он проходил лечение в больнице "Евангелизмос" в Афинах. Католикос-Патриарх Всея Грузии выразил соболезнование всей Албанской Церкви. "Молимся за его бессмертную душу, чтобы Господь определил ее в обитель праведных. Аминь", — говорится в соболезновании Католикоса-Патриарха всея Грузии. Константинопольский Патриархат 24 июня 1992 года избрал епископа Андрусского Анастасия архиепископом Автокефальной Албанской Церкви, которую пришлось организовывать с нуля. Архиепископ был номинирован на Нобелевскую премию мира во время войны в Косово, он возродил Православную церковь Албании, вел значительную миссионерскую деятельность и занимался социальной работой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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афины, косово, албания, грузия, религия , новости, грузинская православная церковь
афины, косово, албания, грузия, религия , новости, грузинская православная церковь
Илия II скорбит в связи с кончиной главы Албанской православной церкви
Архиепископ Анастасий, глава Албанской Православной Церкви, скончался в возрасте 95 лет
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилисский, митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский Илия II скорбит в связи с кончиной главы Албанской Церкви Блаженнейшего Анастасия.
Архиепископ Анастасий, глава Албанской Православной Церкви, скончался в возрасте 95 лет. С 3 января он проходил лечение в больнице "Евангелизмос" в Афинах.
"От имени Грузинской Православной Церкви и от себя лично выражаю глубокую душевную боль в связи со смертью Блаженнейшего Анастасия, главы Албанской Церкви", – говорится в письме, опубликованном Патриархией.
Католикос-Патриарх Всея Грузии выразил соболезнование всей Албанской Церкви.
"Молимся за его бессмертную душу, чтобы Господь определил ее в обитель праведных. Аминь", — говорится в соболезновании Католикоса-Патриарха всея Грузии.
Константинопольский Патриархат 24 июня 1992 года избрал епископа Андрусского Анастасия архиепископом Автокефальной Албанской Церкви, которую пришлось организовывать с нуля.
Архиепископ был номинирован на Нобелевскую премию мира во время войны в Косово, он возродил Православную церковь Албании, вел значительную миссионерскую деятельность и занимался социальной работой.