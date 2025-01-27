https://sputnik-georgia.ru/20250127/kak-izmenilis-tseny-na-novoe-zhile-v-tbilisi--novaya-statistika-291894851.html

Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

Sputnik Грузия

Средняя цена в четвертом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 230 лари 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T09:01+0400

2025-01-27T09:01+0400

2025-01-27T09:11+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в четвертом квартале 2024 года в Тбилиси вырос на 5,2%, при этом по сравнению с третьим кварталом 2024 года цены выросли на 10,4%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в четвертом квартале вырос на 54,3%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению с третьим кварталом 2024 года, выросли на 4,7%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2023 года выросли на 9,8%.Цены на новых домах в Тбилиси в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом 2024 года выросли на 6,7%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2023 года выросли на 12,3%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в четвертом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 230 лари, белого – 3 562, а зеленого – 4 085.В четвертом квартале 2023 года цены были следующими: черный каркас – 2 868 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 250 лари, а зеленый каркас – 3 667 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,8 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"