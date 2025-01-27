https://sputnik-georgia.ru/20250127/kak-izmenilis-tseny-na-novoe-zhile-v-tbilisi--novaya-statistika-291894851.html
Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика
Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика
Sputnik Грузия
Средняя цена в четвертом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 230 лари 27.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-27T09:01+0400
2025-01-27T09:01+0400
2025-01-27T09:11+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в четвертом квартале 2024 года в Тбилиси вырос на 5,2%, при этом по сравнению с третьим кварталом 2024 года цены выросли на 10,4%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в четвертом квартале вырос на 54,3%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению с третьим кварталом 2024 года, выросли на 4,7%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2023 года выросли на 9,8%.Цены на новых домах в Тбилиси в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом 2024 года выросли на 6,7%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2023 года выросли на 12,3%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в четвертом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 230 лари, белого – 3 562, а зеленого – 4 085.В четвертом квартале 2023 года цены были следующими: черный каркас – 2 868 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 250 лари, а зеленый каркас – 3 667 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,8 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика
09:01 27.01.2025 (обновлено: 09:11 27.01.2025)
Средняя цена в четвертом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 230 лари
ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в четвертом квартале 2024 года в Тбилиси вырос на 5,2%, при этом по сравнению с третьим кварталом 2024 года цены выросли на 10,4%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в четвертом квартале вырос на 54,3%.
Согласно данным
"Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению с третьим кварталом 2024 года, выросли на 4,7%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2023 года выросли на 9,8%.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси
Район
Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда
5 987
Ваке
5 451
Сабуртало
4 174
Чугурети
3 945
Дидубе
3 854
Крцаниси
3 760
Надзаладеви
3 739
Глдани
3 394
Исани
3 513
Самгори
3 391
Цены на новых домах в Тбилиси в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом 2024 года выросли на 6,7%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2023 года выросли на 12,3%.
Цены на новые дома в Тбилиси
Район
Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда
4 472
Дидубе
3 656
Ваке
3 558
Сабуртало
3 353
Чугурети
3 014
Крцаниси
2 870
Исани
2 794
Глдани
2 683
Надзаладеви
2 667
Самгори
2 505
Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в четвертом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 230 лари, белого – 3 562, а зеленого – 4 085.
В четвертом квартале 2023 года цены были следующими: черный каркас – 2 868 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 250 лари, а зеленый каркас – 3 667 лари.
Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,8 GEL/$1.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.