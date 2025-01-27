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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз

Sputnik Грузия

В Тбилиси в ближайшие несколько дней осадков не ожидается 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T18:38+0400

2025-01-27T18:38+0400

2025-01-27T18:38+0400

погода

грузия

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков по всей территории страны 28-31 января, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси в ближайшие несколько дней осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +9... +11 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается относительно теплая погода без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +15... +17 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается относительно теплая и преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до +16... +18 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем составит +9... +11 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +9...+11 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) осадков также не ожидается. Температура воздуха днем составит +10... +12 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) сохранится сухая погода. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии