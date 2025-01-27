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Нинооба отмечают в Грузии – День святой Нино, просветительницы страны
Нинооба отмечают в Грузии – День святой Нино, просветительницы страны
Sputnik Грузия
Праздничные богослужения в честь покровительницы Грузии сегодня состоятся во всех православных храмах, а многочисленные Нино отметят именины 27.01.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Православные 27 января поминают святую равноапостольную деву Нино – просветительницу Грузии.С Нинооба жителей Грузии поздравили первые лица страны – премьер-министр Ираклий Кобахидзе и президент Михаил Кавелашвили. В Грузии праздник называют "Нинооба" и отмечают особенно торжественно. Праздничные богослужения пройдут во всех действующих церквях страны, в том числе и в Сионском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, где хранится крест из виноградной лозы, обвитый волосами святой Нино, с которым она пришла в Грузию.Грузинская православная церковь празднует Нинооба дважды в год: в день кончины святой Нино – 27 января, и в день пришествия просветительницы в Грузию – 1 июня.Какой сегодня церковный праздник: 27 января 2025&gt;&gt;&gt;Имя Нино очень популярно в Грузии. Святая считается покровительницей страны, поэтому этим именем называют многих девочек. Просветительница Грузии покровительствует всем, кто крещен именем Нино, и помогает всем просящим ее о заступничестве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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календарь религиозных праздников, святая нино, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, общество, грузия, религия
календарь религиозных праздников, святая нино, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, общество, грузия, религия

Нинооба отмечают в Грузии – День святой Нино, просветительницы страны

10:23 27.01.2025 (обновлено: 10:46 27.01.2025)
© photo: Sputnik / StringerСвятая Нино. Празднование "Гиоргоба" в Грузии. Храм Святой Троицы Самеба
Святая Нино. Празднование Гиоргоба в Грузии. Храм Святой Троицы Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 27.01.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Праздничные богослужения в честь покровительницы Грузии сегодня состоятся во всех православных храмах, а многочисленные Нино отметят именины
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Православные 27 января поминают святую равноапостольную деву Нино – просветительницу Грузии.
С Нинооба жителей Грузии поздравили первые лица страны – премьер-министр Ираклий Кобахидзе и президент Михаил Кавелашвили.
В Грузии праздник называют "Нинооба" и отмечают особенно торжественно. Праздничные богослужения пройдут во всех действующих церквях страны, в том числе и в Сионском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, где хранится крест из виноградной лозы, обвитый волосами святой Нино, с которым она пришла в Грузию.
© photo: Sputnik / StringerРелигия и православие. Святая Нино
Религия и православие. Святая Нино - Sputnik Грузия, 1920, 27.01.2025
Религия и православие. Святая Нино
© photo: Sputnik / Stringer
Грузинская православная церковь празднует Нинооба дважды в год: в день кончины святой Нино – 27 января, и в день пришествия просветительницы в Грузию – 1 июня.
Какой сегодня церковный праздник: 27 января 2025>>>
Имя Нино очень популярно в Грузии. Святая считается покровительницей страны, поэтому этим именем называют многих девочек. Просветительница Грузии покровительствует всем, кто крещен именем Нино, и помогает всем просящим ее о заступничестве.
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