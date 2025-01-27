https://sputnik-georgia.ru/20250127/ninooba-otmechayut-v-gruzii--den-svyatoy-nino-prosvetitelnitsy-strany-291896523.html

Нинооба отмечают в Грузии – День святой Нино, просветительницы страны

Нинооба отмечают в Грузии – День святой Нино, просветительницы страны

Sputnik Грузия

Праздничные богослужения в честь покровительницы Грузии сегодня состоятся во всех православных храмах, а многочисленные Нино отметят именины 27.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Православные 27 января поминают святую равноапостольную деву Нино – просветительницу Грузии.С Нинооба жителей Грузии поздравили первые лица страны – премьер-министр Ираклий Кобахидзе и президент Михаил Кавелашвили. В Грузии праздник называют "Нинооба" и отмечают особенно торжественно. Праздничные богослужения пройдут во всех действующих церквях страны, в том числе и в Сионском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, где хранится крест из виноградной лозы, обвитый волосами святой Нино, с которым она пришла в Грузию.Грузинская православная церковь празднует Нинооба дважды в год: в день кончины святой Нино – 27 января, и в день пришествия просветительницы в Грузию – 1 июня.Какой сегодня церковный праздник: 27 января 2025>>>Имя Нино очень популярно в Грузии. Святая считается покровительницей страны, поэтому этим именем называют многих девочек. Просветительница Грузии покровительствует всем, кто крещен именем Нино, и помогает всем просящим ее о заступничестве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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календарь религиозных праздников, святая нино, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, общество, грузия, религия