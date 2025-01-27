https://sputnik-georgia.ru/20250127/pravitelstvo-orbana-soglasitsya-na-prodlenie-sanktsiy-es-protiv-rossii---politico-291897374.html
Правительство Орбана согласится на продление санкций ЕС против России – Politico
Правительство Орбана согласится на продление санкций ЕС против России – Politico
Sputnik Грузия
Будапешт закроет глаза на продление санкций в обмен на заявление об угрозах "энергетической безопасности" 27.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-27T11:17+0400
2025-01-27T11:17+0400
2025-01-27T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Венгрия согласится на продление санкций ЕС против России, как этого и ожидали, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico. Главы МИД стран Евросоюза собираются в понедельник на очередную встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудят продление действующих и введение новых санкций против России. На минувшей неделе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.По данным источников, договоренность, как ожидается, будет официально оформлена во время запланированной на понедельник встречи министров иностранных дел стран блока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, венгрия, брюссель, виктор орбан, будапешт, политика, россия, евросоюз, антироссийские санкции
в мире, венгрия, брюссель, виктор орбан, будапешт, политика, россия, евросоюз, антироссийские санкции
Правительство Орбана согласится на продление санкций ЕС против России – Politico
11:17 27.01.2025 (обновлено: 12:02 27.01.2025)
Будапешт закроет глаза на продление санкций в обмен на заявление об угрозах "энергетической безопасности"
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik.
Венгрия согласится на продление санкций ЕС против России, как этого и ожидали, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Politico.
Главы МИД стран Евросоюза собираются в понедельник на очередную встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудят продление действующих и введение новых санкций против России.
"Теперь просматривается... сделка по предотвращению угрозы со стороны Венгрии. Будапешт, как ожидается, отступит в обмен на заявление, посвященное обеспокоенности Венгрии "энергетической безопасностью", – говорится в статье.
На минувшей неделе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций.
По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
По данным источников, договоренность, как ожидается, будет официально оформлена во время запланированной на понедельник встречи министров иностранных дел стран блока.