https://sputnik-georgia.ru/20250127/pravitelstvo-orbana-soglasitsya-na-prodlenie-sanktsiy-es-protiv-rossii---politico-291897374.html

Правительство Орбана согласится на продление санкций ЕС против России – Politico

Правительство Орбана согласится на продление санкций ЕС против России – Politico

Sputnik Грузия

Будапешт закроет глаза на продление санкций в обмен на заявление об угрозах "энергетической безопасности" 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T11:17+0400

2025-01-27T11:17+0400

2025-01-27T12:02+0400

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антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Венгрия согласится на продление санкций ЕС против России, как этого и ожидали, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico. Главы МИД стран Евросоюза собираются в понедельник на очередную встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудят продление действующих и введение новых санкций против России. На минувшей неделе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.По данным источников, договоренность, как ожидается, будет официально оформлена во время запланированной на понедельник встречи министров иностранных дел стран блока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, венгрия, брюссель, виктор орбан, будапешт, политика, россия, евросоюз, антироссийские санкции