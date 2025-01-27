https://sputnik-georgia.ru/20250127/priostanovka-bezviza-dlya-gruzinskikh-diplomaticheskikh-pasportov---otsenka-premera-gruzii-291902566.html

Приостановка безвиза для грузинских дипломатических паспортов – оценка премьера Грузии

Приостановка безвиза для грузинских дипломатических паспортов – оценка премьера Грузии

Sputnik Грузия

Мы можем ездить в Евросоюз по визам или без них, это не имеет значения, сказал Кобахидзе 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T16:25+0400

2025-01-27T16:25+0400

2025-01-27T16:34+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

европа

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291208352_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a77bf55653c39e236d9f80375b59658f.jpg

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал решение приостановить безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических паспортов техническим моментом, который носит символический характер.Совет Европейского союза принял решение приостановить действие части соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Грузией, говорится в пресс-релизе Совета. Еврокомиссия официально предложила приостановить безвизовый режим для грузинских дипломатов 20 декабря 2024 года.По его словам, для грузинских властей самое важное, чтобы миру в стране ничего не угрожало, а поездки в Европу по дипломатическим паспортам – это лишь технический вопрос. "Мы можем ездить в Евросоюз по визе или без визы, это не имеет значения. Единственное, что имеет значение, это то, что мы должны продолжать поддерживать мир в нашей стране и защищать основные интересы нашего народа", – заявил Кобахидзе. Кого коснется решение?По данным Совета, приостановление действия соглашения об упрощении визового режима будет распространяться на следующие категории: Граждане Грузии, являющиеся владельцами обычных паспортов, продолжат пользоваться правом безвизового въезда в Европейский Союз для краткосрочных визитов, говорится в пресс-релизе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, европа, ираклий кобахидзе