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Приостановка безвиза для грузинских дипломатических паспортов – оценка премьера Грузии
Приостановка безвиза для грузинских дипломатических паспортов – оценка премьера Грузии
Sputnik Грузия
Мы можем ездить в Евросоюз по визам или без них, это не имеет значения, сказал Кобахидзе 27.01.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал решение приостановить безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических паспортов техническим моментом, который носит символический характер.Совет Европейского союза принял решение приостановить действие части соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Грузией, говорится в пресс-релизе Совета. Еврокомиссия официально предложила приостановить безвизовый режим для грузинских дипломатов 20 декабря 2024 года.По его словам, для грузинских властей самое важное, чтобы миру в стране ничего не угрожало, а поездки в Европу по дипломатическим паспортам – это лишь технический вопрос. "Мы можем ездить в Евросоюз по визе или без визы, это не имеет значения. Единственное, что имеет значение, это то, что мы должны продолжать поддерживать мир в нашей стране и защищать основные интересы нашего народа", – заявил Кобахидзе. Кого коснется решение?По данным Совета, приостановление действия соглашения об упрощении визового режима будет распространяться на следующие категории: Граждане Грузии, являющиеся владельцами обычных паспортов, продолжат пользоваться правом безвизового въезда в Европейский Союз для краткосрочных визитов, говорится в пресс-релизе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, европа, ираклий кобахидзе
грузия, политика, новости, тбилиси, европа, ираклий кобахидзе
Приостановка безвиза для грузинских дипломатических паспортов – оценка премьера Грузии
16:25 27.01.2025 (обновлено: 16:34 27.01.2025)
Мы можем ездить в Евросоюз по визам или без них, это не имеет значения, сказал Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал решение приостановить безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических паспортов техническим моментом, который носит символический характер.
Совет Европейского союза принял решение приостановить действие части соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Грузией, говорится в пресс-релизе Совета. Еврокомиссия официально предложила приостановить безвизовый режим для грузинских дипломатов 20 декабря 2024 года.
"Ничего особенного в этом не вижу. Это всего лишь технический, символический вопрос", – заявил Кобахидзе.
По его словам, для грузинских властей самое важное, чтобы миру в стране ничего не угрожало, а поездки в Европу по дипломатическим паспортам – это лишь технический вопрос.
"Мы можем ездить в Евросоюз по визе или без визы, это не имеет значения. Единственное, что имеет значение, это то, что мы должны продолжать поддерживать мир в нашей стране и защищать основные интересы нашего народа", – заявил Кобахидзе.
По данным Совета, приостановление действия соглашения об упрощении визового режима будет распространяться на следующие категории:
Члены официальной делегации Грузии, принимающие участие в официальных встречах и других мероприятиях, проводимых на территории любой страны ЕС межправительственными организациями;
Члены национального и регионального правительств и парламента Грузии, Конституционного суда и Верховного суда Грузии, а также владельцы дипломатических паспортов.
Граждане Грузии, являющиеся владельцами обычных паспортов, продолжат пользоваться правом безвизового въезда в Европейский Союз для краткосрочных визитов, говорится в пресс-релизе.