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Спикер парламента Грузии пояснил важность визита в Венгрию
Спикер парламента Грузии пояснил важность визита в Венгрию
Sputnik Грузия
Венгрия является хорошим примером того, что значит уважать суверенитет, о чем некоторые страны сегодня, похоже, забыли, заявил Папуашвили 27.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-27T16:39+0400
2025-01-27T16:39+0400
2025-01-27T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Для властей Грузии было важно, чтобы первый официальный визит делегации парламента 11-го созыва состоялся именно в Венгрию – страну, которая является стратегическим партнером Грузии, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в начале своего визита в Будапешт. Папуашвили отправился с официальным визитом в Венгрию 26 января в составе делегации. В рамках визита глава парламента проведет встречи на высоком уровне в Будапеште. Папуашвили встретится со своим коллегой Ласло Кевером, премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком. По его словам, отношения между двумя странами такие, как должны быть у стратегических партнеров, поддерживающих друг друга. "К сожалению, в некоторых странах мы наблюдаем тенденции, когда дружба и партнерство рассматриваются как возможность диктовать грузинскому народу, какой выбор делать, кого ставить у власти, как организовывать свою жизнь, свою культуру и как относиться к истории", – заявил Папуашвили. Он подчеркнул, что Венгрия является хорошим примером того, что значит уважать суверенитет, о чем некоторые страны сегодня, похоже, забыли. По словам Папуашвили, в рамках визита намечены встречи с председателем венгерского парламента, президентом и премьер-министром, а также подписание рамочного соглашения о сотрудничестве между парламентами двух стран. Спикер парламента Грузии также обсудит с премьер-министром Венгрии вопрос интеграции в Евросоюз, о планах парламента и правительства Грузии, чтобы на основе Соглашения об ассоциации посвятить следующие четыре года сближению Грузии с Евросоюзом. "Грузия к 2028 году будет наиболее подготовлена к членству в ЕС по сравнению с другими странами-кандидатами, и мы рассчитываем на помощь Венгрии в этом", – отметил Папуашвили. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в конце ноября приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса открытия переговоров о вступлении в ЕС. Как отметил ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе, Грузия должна показать, что с ней следует разговаривать "не шантажом и оскорблениями, а достойно". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, будапешт, венгрия, шалва папуашвили, виктор орбан, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, тбилиси, будапешт, венгрия, шалва папуашвили, виктор орбан, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Спикер парламента Грузии пояснил важность визита в Венгрию
16:39 27.01.2025 (обновлено: 16:57 27.01.2025)
Венгрия является хорошим примером того, что значит уважать суверенитет, о чем некоторые страны сегодня, похоже, забыли, заявил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Для властей Грузии было важно, чтобы первый официальный визит делегации парламента 11-го созыва состоялся именно в Венгрию – страну, которая является стратегическим партнером Грузии, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в начале своего визита в Будапешт.
Папуашвили отправился с официальным визитом в Венгрию 26 января в составе делегации. В рамках визита глава парламента проведет встречи на высоком уровне в Будапеште. Папуашвили встретится со своим коллегой Ласло Кевером, премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком.
"Сегодня начинаем официальный визит делегации парламента Грузии в Венгрию. Стоит подчеркнуть, что это первый официальный визит парламента 11-го созыва, и поэтому для нас было важно, чтобы он состоялся в страну, являющуюся стратегическим партнером, – Венгрию", – сказал Папуашвили.
По его словам, отношения между двумя странами такие, как должны быть у стратегических партнеров, поддерживающих друг друга.
"К сожалению, в некоторых странах мы наблюдаем тенденции, когда дружба и партнерство рассматриваются как возможность диктовать грузинскому народу, какой выбор делать, кого ставить у власти, как организовывать свою жизнь, свою культуру и как относиться к истории", – заявил Папуашвили.
Он подчеркнул, что Венгрия является хорошим примером того, что значит уважать суверенитет, о чем некоторые страны сегодня, похоже, забыли.
По словам Папуашвили, в рамках визита намечены встречи с председателем венгерского парламента, президентом и премьер-министром, а также подписание рамочного соглашения о сотрудничестве между парламентами двух стран.
"Мы обсудим углубление парламентских отношений и намерены подписать рамочное соглашение о сотрудничестве между парламентами Грузии и Венгрии", – отметил Папуашвили.
Спикер парламента Грузии также обсудит с премьер-министром Венгрии вопрос интеграции в Евросоюз, о планах парламента и правительства Грузии, чтобы на основе Соглашения об ассоциации посвятить следующие четыре года сближению Грузии с Евросоюзом.
"Грузия к 2028 году будет наиболее подготовлена к членству в ЕС по сравнению с другими странами-кандидатами, и мы рассчитываем на помощь Венгрии в этом", – отметил Папуашвили.
Премьер Венгрии Виктор Орбан был первым, кто поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах, и первым лидером государства, который прибыл в Грузию с официальным визитом на третий день после парламентских выборов, которые состоялись в стране 26 октября 2024 года.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в конце ноября приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса открытия переговоров о вступлении в ЕС.
Как отметил ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе, Грузия должна показать, что с ней следует разговаривать "не шантажом и оскорблениями, а достойно".