https://sputnik-georgia.ru/20250127/spiker-parlamenta-gruzii-poyasnil-vazhnost-vizita-v-vengriyu-291903625.html

Спикер парламента Грузии пояснил важность визита в Венгрию

Спикер парламента Грузии пояснил важность визита в Венгрию

Sputnik Грузия

Венгрия является хорошим примером того, что значит уважать суверенитет, о чем некоторые страны сегодня, похоже, забыли, заявил Папуашвили 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T16:39+0400

2025-01-27T16:39+0400

2025-01-27T16:57+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

будапешт

венгрия

шалва папуашвили

виктор орбан

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291589768_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f3372be452aa65e8abafd446433285f4.jpg

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Для властей Грузии было важно, чтобы первый официальный визит делегации парламента 11-го созыва состоялся именно в Венгрию – страну, которая является стратегическим партнером Грузии, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в начале своего визита в Будапешт. Папуашвили отправился с официальным визитом в Венгрию 26 января в составе делегации. В рамках визита глава парламента проведет встречи на высоком уровне в Будапеште. Папуашвили встретится со своим коллегой Ласло Кевером, премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком. По его словам, отношения между двумя странами такие, как должны быть у стратегических партнеров, поддерживающих друг друга. "К сожалению, в некоторых странах мы наблюдаем тенденции, когда дружба и партнерство рассматриваются как возможность диктовать грузинскому народу, какой выбор делать, кого ставить у власти, как организовывать свою жизнь, свою культуру и как относиться к истории", – заявил Папуашвили. Он подчеркнул, что Венгрия является хорошим примером того, что значит уважать суверенитет, о чем некоторые страны сегодня, похоже, забыли. По словам Папуашвили, в рамках визита намечены встречи с председателем венгерского парламента, президентом и премьер-министром, а также подписание рамочного соглашения о сотрудничестве между парламентами двух стран. Спикер парламента Грузии также обсудит с премьер-министром Венгрии вопрос интеграции в Евросоюз, о планах парламента и правительства Грузии, чтобы на основе Соглашения об ассоциации посвятить следующие четыре года сближению Грузии с Евросоюзом. "Грузия к 2028 году будет наиболее подготовлена к членству в ЕС по сравнению с другими странами-кандидатами, и мы рассчитываем на помощь Венгрии в этом", – отметил Папуашвили. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в конце ноября приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса открытия переговоров о вступлении в ЕС. Как отметил ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе, Грузия должна показать, что с ней следует разговаривать "не шантажом и оскорблениями, а достойно". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

будапешт

венгрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, будапешт, венгрия, шалва папуашвили, виктор орбан, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия