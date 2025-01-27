https://sputnik-georgia.ru/20250127/spros-na-kvartiry-v-batumi-upal-v-2024-godu-291894725.html

Спрос на квартиры в Батуми упал в 2024 году

Спрос на квартиры в Батуми упал в 2024 году

Sputnik Грузия

Продажи новостроек выросли на 1%, а старых квартир упали на 23% 27.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в 2024 году сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 15 тысяч квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 6% и составил 778 млн долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 1%, а старых квартир – упали на 23%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми выросла на 6% и составила 1 100 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 3% и составила 979 долларов за квадратный метр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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грузия, новости, экономика, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии