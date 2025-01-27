https://sputnik-georgia.ru/20250127/v-tbilisi-fiksiruetsya-silnoe-zagryaznenie-vozdukha---video-291904231.html
В Тбилиси фиксируется сильное загрязнение воздуха – видео
В Тбилиси фиксируется сильное загрязнение воздуха – видео
Sputnik Грузия
В последние дни в Тбилиси повышенное содержание вредоносных частиц в воздухе из-за трансграничного загрязнения. Подробности в видео Sputnik Грузия 27.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-27T17:03+0400
2025-01-27T17:03+0400
2025-01-27T17:06+0400
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"С 23 января в атмосферном воздухе на всей территории Грузии зафиксировано увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2.5), что в основном связано с трансграничным загрязнением и обусловлено распространением пылевых масс пустыни с юга и юго-востока", – говорится на сайте портала по контролю качества атмосферного воздуха.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, воздух, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, воздух, видео
В Тбилиси фиксируется сильное загрязнение воздуха – видео
17:03 27.01.2025 (обновлено: 17:06 27.01.2025)
В последние дни в Тбилиси повышенное содержание вредоносных частиц в воздухе из-за трансграничного загрязнения. Подробности в видео Sputnik Грузия
"С 23 января в атмосферном воздухе на всей территории Грузии зафиксировано увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2.5), что в основном связано с трансграничным загрязнением и обусловлено распространением пылевых масс пустыни с юга и юго-востока", – говорится на сайте портала по контролю качества атмосферного воздуха.