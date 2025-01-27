https://sputnik-georgia.ru/20250127/v-tbilisi-fiksiruetsya-silnoe-zagryaznenie-vozdukha---video-291904231.html

В Тбилиси фиксируется сильное загрязнение воздуха – видео

В Тбилиси фиксируется сильное загрязнение воздуха – видео

Sputnik Грузия

В последние дни в Тбилиси повышенное содержание вредоносных частиц в воздухе из-за трансграничного загрязнения. Подробности в видео Sputnik Грузия 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T17:03+0400

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"С 23 января в атмосферном воздухе на всей территории Грузии зафиксировано увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2.5), что в основном связано с трансграничным загрязнением и обусловлено распространением пылевых масс пустыни с юга и юго-востока", – говорится на сайте портала по контролю качества атмосферного воздуха.

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