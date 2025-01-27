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Венгрия не будет отменять безвиз для дипломатических паспортов Грузии – МИД

Венгрия не будет отменять безвиз для дипломатических паспортов Грузии – МИД

Sputnik Грузия

Думаем, что не в Брюсселе, а в Грузии надо принимать решение о будущем страны, и грузины вполне четко приняли решение, заявил министр 27.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-27T21:07+0400

2025-01-27T21:07+0400

2025-01-27T21:07+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Венгрия не будет отменять безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов Грузии, несмотря на решение ЕС его приостановить, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Главы МИД стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник окончательно утвердили решение о частичной отмене соглашения по либерализации визового режима с Грузией, в частности, восстановлены визы для обладателей служебных и дипломатических паспортов. Ранее премьер министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что для грузинских властей самое важное, чтобы миру в стране ничего не угрожало, а поездки в Европу по дипломатическим паспортам – это лишь технический вопрос."Мы можем ездить в Евросоюз по визе или без визы, это не имеет значения. Единственное, что имеет значение, это то, что мы должны продолжать поддерживать мир в нашей стране и защищать основные интересы нашего народа", – заявил Кобахидзе.Кого коснется решение?По данным Совета, приостановление действия соглашения об упрощении визового режима будет распространяться на следующие категории:Граждане Грузии, являющиеся владельцами обычных паспортов, продолжат пользоваться правом безвизового въезда в Европейский Союз для краткосрочных визитов, говорится в пресс-релизе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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