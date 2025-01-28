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Снегопад и дожди накрыли пострадавшую после пожаров Южную Калифорнию
Снегопад и дожди накрыли пострадавшую после пожаров Южную Калифорнию
Sputnik Грузия
Пожары начались в Калифорнии 7 января, их признали самыми масштабными в истории штата. Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит в пострадавшем районе... 28.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-28T16:12+0400
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В последние дни дождь и снегопад временно смягчили угрозу крупных лесных пожаров в Калифорнии, причиной которых метеорологи называли сухую и ветреную погоду. Однако, ливни создают опасные условия, в том числе вероятность возникновения селевых потоков и оползней, и затрудняют работы служб, которые занимаются устранением последствий пожаров.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, лос-анджелес, калифорния
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, лос-анджелес, калифорния
Снегопад и дожди накрыли пострадавшую после пожаров Южную Калифорнию
Пожары начались в Калифорнии 7 января, их признали самыми масштабными в истории штата. Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит в пострадавшем районе сейчас
В последние дни дождь и снегопад временно смягчили угрозу крупных лесных пожаров в Калифорнии, причиной которых метеорологи называли сухую и ветреную погоду.
Однако, ливни создают опасные условия, в том числе вероятность возникновения селевых потоков и оползней, и затрудняют работы служб, которые занимаются устранением последствий пожаров.
© Getty Images / Mario Tama
Дома, уничтоженные пожаром в Пасифик-Палисейдс, Лос-Анджелес, Калифорния.
Дома, уничтоженные пожаром в Пасифик-Палисейдс, Лос-Анджелес, Калифорния.
© AP Photo / Jae C. Hong
Сотрудник Калифорнийского корпуса охраны природы работает на месте пожара в районе Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе.
Сотрудник Калифорнийского корпуса охраны природы работает на месте пожара в районе Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе.
© Getty Images / Los Angeles Times/Brian van der Brug
Последствия шторма на бульваре Топанга Каньон в Калифорнии.
Последствия шторма на бульваре Топанга Каньон в Калифорнии.
© Getty Images / MediaNews Group/Los Angeles Daily News/Sarah Reingewirtz
Работы по восстановлению электроснабжения в районе пожара Итон в Альтадене и вывозу сгоревших столбов.
Работы по восстановлению электроснабжения в районе пожара Итон в Альтадене и вывозу сгоревших столбов.
© AP Photo / Jae C. Hong
Вид с воздуха на разрушения, вызванные пожаром в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе.
Вид с воздуха на разрушения, вызванные пожаром в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе.
© AP Photo / Damian Dovarganes
Лабрадоры ищут мяч в снегу после серии штормов в Национальном лесу Анджелеса недалеко от Лос-Анджелеса.
Лабрадоры ищут мяч в снегу после серии штормов в Национальном лесу Анджелеса недалеко от Лос-Анджелеса.
© Getty Images / MediaNews Group/Los Angeles Daily News/Sarah Reingewirtz
Калифорнийский корпус охраны природы проводит работы по защите от селевого потока на участках, пострадавших от пожара Итон в Альтадене.
Калифорнийский корпус охраны природы проводит работы по защите от селевого потока на участках, пострадавших от пожара Итон в Альтадене.
© AP Photo / Jae C. Hong
Машина застряла в грязи на грунтовой подъездной дороге после штормов, прошедших в выходные в районе Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе.
Машина застряла в грязи на грунтовой подъездной дороге после штормов, прошедших в выходные в районе Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе.