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Снегопад и дожди накрыли пострадавшую после пожаров Южную Калифорнию

Снегопад и дожди накрыли пострадавшую после пожаров Южную Калифорнию

Sputnik Грузия

Пожары начались в Калифорнии 7 января, их признали самыми масштабными в истории штата. Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит в пострадавшем районе... 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T16:12+0400

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В последние дни дождь и снегопад временно смягчили угрозу крупных лесных пожаров в Калифорнии, причиной которых метеорологи называли сухую и ветреную погоду. Однако, ливни создают опасные условия, в том числе вероятность возникновения селевых потоков и оползней, и затрудняют работы служб, которые занимаются устранением последствий пожаров.

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