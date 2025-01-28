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Акциз на табачные изделия – доходы Грузии и новшества

Акциз на табачные изделия – доходы Грузии и новшества

Sputnik Грузия

С 1 января вступили в силу поправки в Налоговый кодекс Грузии, предполагающие повышение акциза на табачные изделия 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T09:01+0400

2025-01-28T09:01+0400

2025-01-28T09:01+0400

повышение акциза

грузия

новости

экономика

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Грузия получила в 2024 году 1,24 миллиарда лари от акциза на табачные изделия, что на 215 миллионов больше, чем в 2023 году, говорится в информации на сайте министерства финансов. Акциз – косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления внутри страны. При этом из общего объема доходов от акциза и адвалорного налога импортированных сигарет Грузия получила 1,2 миллиарда лари, а акциз на производимую в Грузии продукцию составил 46 миллионов лари. Между тем с 1 января вступили в силу поправки в Налоговый кодекс Грузии, предполагающие повышение акциза на табачные изделия. Акциз на сигары вырос с 1,9 до 2,1 лари за штуку, на сигариллы – с 2,2 до 2,4 лари за 20 штук, на сигареты – с 1,7 до 1,9 лари за 20 штук. Кроме того, с 1,7 до 1,85 лари за 20 штук вырос акциз на продукцию, содержащую табак или восстановленный табак (в эту категорию попадают стики для "айкоса"). А на продукцию, содержащую никотин и не попадающую под остальные категории, акциз вырос с 1 до 1,2 лари за миллилитр. По прогнозам, только повышение акциза на сигареты позволит получить бюджету дополнительно около 65,2 миллиона лари. Еще 4,5 миллиона бюджет получит от повышения акциза на стики для "айкоса". А 1,9 миллиона лари – от повышения акциза на другие категории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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повышение акциза, грузия, новости, экономика