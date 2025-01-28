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Договор о строительстве первой АЭС в Казахстане уже не за горами – премьер Бектенов
Договор о строительстве первой АЭС в Казахстане уже не за горами – премьер Бектенов
Sputnik Грузия
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов анонсировал масштабные строительства АЭС в стране 28.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-28T10:57+0400
2025-01-28T10:57+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Казахстан в ближайшее время подпишет соглашения о строительстве первой АЭС в стране, а также определит площадки для возведения второй и третьей станций, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства под председательством президента Касыма-Жомарта Токаева.В июне 2022 года Минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF.В Казахстане 6 октября 2024 года состоялся республиканский референдум по вопросу строительства первой в стране атомной электростанции. По данным ЦИК республики, проект поддержали 71,12% избирателей. По словам президента Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан.
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экономика, в мире, казахстан, росатом
экономика, в мире, казахстан, росатом
Договор о строительстве первой АЭС в Казахстане уже не за горами – премьер Бектенов
10:57 28.01.2025 (обновлено: 11:21 28.01.2025)
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов анонсировал масштабные строительства АЭС в стране
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Казахстан в ближайшее время подпишет соглашения о строительстве первой АЭС в стране, а также определит площадки для возведения второй и третьей станций, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства под председательством президента Касыма-Жомарта Токаева.
"В ближайшее время заключим необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Также завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй и третьей АЭС", – передает слова Бектенова агентство Казинформ.
В июне 2022 года Минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF.
В Казахстане 6 октября 2024 года состоялся республиканский референдум по вопросу строительства первой в стране атомной электростанции. По данным ЦИК республики, проект поддержали 71,12% избирателей.
По словам президента Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан.