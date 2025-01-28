https://sputnik-georgia.ru/20250128/dvizhenie-transporta-ogranichat-v-tbilisi-iz-za-stroitelstva-tonnelya--291916879.html

Движение транспорта ограничат в Тбилиси из-за строительства тоннеля

Движение транспорта ограничат в Тбилиси из-за строительства тоннеля

Sputnik Грузия

В период действия ограничений водители смогут напрямую проехать с Университетской улицы на улицу Кавтарадзе 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T19:56+0400

2025-01-28T19:56+0400

2025-01-28T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Движение для транспортных средств временно ограничат на части улицы Левана Алексидзе, в рамках проекта строительства тоннеля, соединяющего улицы Университетская и Петре Кавтарадзе в Тбилиси, сообщила пресс-служба столичной мэрии. В связи с проведением инфраструктурных работ движение полностью ограничат рядом с улицей Алексидзе №5 и №6 с 23:00 29 января по 31 марта. В результате транспортные средства, движущиеся с улицы Университетская на улицу Кавтарадзе, больше не смогут пользоваться улицей Левана Алексидзе. В период действия ограничений водители смогут напрямую проехать с Университетской улицы на улицу Кавтарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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