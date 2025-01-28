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Движение транспорта ограничат в Тбилиси из-за строительства тоннеля
Движение транспорта ограничат в Тбилиси из-за строительства тоннеля
Sputnik Грузия
В период действия ограничений водители смогут напрямую проехать с Университетской улицы на улицу Кавтарадзе 28.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-28T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Движение для транспортных средств временно ограничат на части улицы Левана Алексидзе, в рамках проекта строительства тоннеля, соединяющего улицы Университетская и Петре Кавтарадзе в Тбилиси, сообщила пресс-служба столичной мэрии. В связи с проведением инфраструктурных работ движение полностью ограничат рядом с улицей Алексидзе №5 и №6 с 23:00 29 января по 31 марта. В результате транспортные средства, движущиеся с улицы Университетская на улицу Кавтарадзе, больше не смогут пользоваться улицей Левана Алексидзе. В период действия ограничений водители смогут напрямую проехать с Университетской улицы на улицу Кавтарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
Движение транспорта ограничат в Тбилиси из-за строительства тоннеля
В период действия ограничений водители смогут напрямую проехать с Университетской улицы на улицу Кавтарадзе
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Движение для транспортных средств временно ограничат на части улицы Левана Алексидзе, в рамках проекта строительства тоннеля, соединяющего улицы Университетская и Петре Кавтарадзе в Тбилиси, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
В связи с проведением инфраструктурных работ движение полностью ограничат рядом с улицей Алексидзе №5 и №6 с 23:00 29 января по 31 марта.
В результате транспортные средства, движущиеся с улицы Университетская на улицу Кавтарадзе, больше не смогут пользоваться улицей Левана Алексидзе.
В период действия ограничений водители смогут напрямую проехать с Университетской улицы на улицу Кавтарадзе.