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Экспортная цена на фундук в Грузии выросла на 17%
Экспортная цена на фундук в Грузии выросла на 17%
Sputnik Грузия
Объем экспортируемого фундука вырос на 17%, а его стоимость – на 37% 28.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-28T14:52+0400
2025-01-28T14:52+0400
2025-01-28T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Цена фундука в Грузии, предназначенного для экспорта, выросла на 17% за полгода и составила 6,01 доллара за килограмм, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства. Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которого экспортируется в страны Евросоюза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспортируемого фундука вырос на 17%, а его стоимость – на 37%. В этот период экспорт грузинского фундука в основном осуществляется на рынки стран ЕС, а именно: Италии, Германии, Испании, Франции, Польши, Чехии, Литвы и других. Кроме того, продукцию вывозят в Армению, Китай, Турцию, Израиль, Россию, Украину и другие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии
Экспортная цена на фундук в Грузии выросла на 17%
Объем экспортируемого фундука вырос на 17%, а его стоимость – на 37%
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Цена фундука в Грузии, предназначенного для экспорта, выросла на 17% за полгода и составила 6,01 доллара за килограмм, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства.
Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которого экспортируется в страны Евросоюза.
По информации Минсельхоза, в период с 1 августа 2024 года по 26 января 2025-го из Грузии экспортировано 12,2 тысячи тонн фундука, стоимостью 73,3 миллиона доллара.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспортируемого фундука вырос на 17%, а его стоимость – на 37%.
В этот период экспорт грузинского фундука в основном осуществляется на рынки стран ЕС, а именно: Италии, Германии, Испании, Франции, Польши, Чехии, Литвы и других.
Кроме того, продукцию вывозят в Армению, Китай, Турцию, Израиль, Россию, Украину и другие страны.