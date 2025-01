https://sputnik-georgia.ru/20250128/evrovidenie---2025---predstavitel-gruzii-vystupit-vo-vtorom-polufinale-291920703.html

"Евровидение - 2025" – представитель Грузии выступит во втором полуфинале

Согласно правилам конкурса, только 10 стран из каждого полуфинала выходят в финал

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Представитель Грузии на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2025" выступит во втором полуфинале 15 мая в Базеле, сообщили организаторы. В 2024 году Грузию на международном конкурсе "Евровидение" представляла певица Нуца Бузаладзе. Она заняла лишь 21 место. Наряду с Грузией во втором полуфинале выступят следующие страны: Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург и Сербия. Согласно правилам конкурса, только 10 стран из каждого полуфинала выходят в финал. От борьбы в полуфинале освобождаются пять стран – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также страна-"хозяйка" текущего конкурса. Конкурс песни "Евровидение" пройдет 13, 15 и 17 мая в Базеле (Швейцария). Престижное мероприятие пройдет в Jakobshalle. Нини стала полуфиналисткой американского вокального телевизионного шоу The Voice. Дебют Грузии на "Евровидении" состоялся в 2007 году. Дважды представителям Грузии удалось занять девятое место в финале: София Нижарадзе с песней Shine в 2010 году и Eldrine с песней One More Day в 2011 году. Этот результат считается лучшим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

