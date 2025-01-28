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"Евровидение - 2025" – представитель Грузии выступит во втором полуфинале
"Евровидение - 2025" – представитель Грузии выступит во втором полуфинале
Sputnik Грузия
Согласно правилам конкурса, только 10 стран из каждого полуфинала выходят в финал 28.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-28T23:04+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Представитель Грузии на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2025" выступит во втором полуфинале 15 мая в Базеле, сообщили организаторы. В 2024 году Грузию на международном конкурсе "Евровидение" представляла певица Нуца Бузаладзе. Она заняла лишь 21 место. Наряду с Грузией во втором полуфинале выступят следующие страны: Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург и Сербия. Согласно правилам конкурса, только 10 стран из каждого полуфинала выходят в финал. От борьбы в полуфинале освобождаются пять стран – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также страна-"хозяйка" текущего конкурса. Конкурс песни "Евровидение" пройдет 13, 15 и 17 мая в Базеле (Швейцария). Престижное мероприятие пройдет в Jakobshalle. Нини стала полуфиналисткой американского вокального телевизионного шоу The Voice. Дебют Грузии на "Евровидении" состоялся в 2007 году. Дважды представителям Грузии удалось занять девятое место в финале: София Нижарадзе с песней Shine в 2010 году и Eldrine с песней One More Day в 2011 году. Этот результат считается лучшим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, евровидение
"Евровидение - 2025" – представитель Грузии выступит во втором полуфинале
23:04 28.01.2025 (обновлено: 23:12 28.01.2025)
Согласно правилам конкурса, только 10 стран из каждого полуфинала выходят в финал
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Представитель Грузии на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2025" выступит во втором полуфинале 15 мая в Базеле, сообщили организаторы.
В 2024 году Грузию на международном конкурсе "Евровидение" представляла певица Нуца Бузаладзе. Она заняла лишь 21 место.
Наряду с Грузией во втором полуфинале выступят следующие страны: Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург и Сербия.
В первом полуфинальном шоу выступят представители следующих стран: Швеция, Украина, Словения, Исландия, Эстония, Польша, Португалия, Нидерланды, Азербайджан, Албания, Сан-Марино, Бельгия, Кипр, Хорватия и Норвегия.
Согласно правилам конкурса, только 10 стран из каждого полуфинала выходят в финал. От борьбы в полуфинале освобождаются пять стран – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также страна-"хозяйка" текущего конкурса.
Конкурс песни "Евровидение" пройдет 13, 15 и 17 мая в Базеле (Швейцария). Престижное мероприятие пройдет в Jakobshalle.
Пока неизвестно, кто будет представлять Грузию на песенном конкурсе. По информации СМИ, грузинская певица Нини Брегвадзе (известная под сценическим псевдонимом Nini Iris) выразила желание представить Грузию на "Евровидении - 2025".
Нини стала полуфиналисткой американского вокального телевизионного шоу The Voice.
Дебют Грузии на "Евровидении" состоялся в 2007 году. Дважды представителям Грузии удалось занять девятое место в финале: София Нижарадзе с песней Shine в 2010 году и Eldrine с песней One More Day в 2011 году. Этот результат считается лучшим.