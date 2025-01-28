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Папуашвили обвинил Брюссель в лицемерии и напомнил о "режиме Саакашвили"

Папуашвили обвинил Брюссель в лицемерии и напомнил о "режиме Саакашвили"

Sputnik Грузия

Глава парламента Грузии напомнил о преступлениях, совершенных в период президентства Михаила Саакашвили 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T15:54+0400

2025-01-28T15:54+0400

2025-01-28T18:14+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Брюссель наградил упрощенной выдачей виз должностным лицам в Грузии в 2010 году, в то время, когда в стране был совершен ряд преступлений со стороны представителей "режима Саакашвили", заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в ответ на решение Совета ЕС приостановить безвиз для владельцев диппаспортов и назвал это лицемерием.Совет ЕС 27 января решил приостановить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права жителей Грузии.Папуашвили перечислил ряд преступлений, которые были совершены во время президентства ныне осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к моменту принятия соглашения: Глава парламента отметил, что несмотря на эти преступления, упрощенной процедурой выдачи виз были вознаграждены были не простые граждане Грузии, а должностные лица.Евросоюз ввел для Грузии безвизовый режим с марта 2017 года. С тех пор граждане Грузии имеют право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Для работы и учебы в странах ЕС по-прежнему приходится получать визу.Глава парламента заявил, что нынешние обвинения в адрес властей Грузии в попирании демократии, конечно же, ложны и лицемерны.Европарламент Грузии с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 29 октября 2021 года. Во всех резолюциях европарламентарии обвиняют власти Грузии в отклонении от демократии и политическом преследовании оппонентов.Кого коснется решение? По данным Совета, приостановление действия соглашения об упрощении визового режима будет распространяться на следующие категории: Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели экономические санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, зураб адеишвили, совет ес, европарламент, брюссель, сша