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https://sputnik-georgia.ru/20250128/papuashvili-obvinil-bryussel-v-litsemerii-i-napomnil-o-rezhime-saakashvili-291913782.html
Папуашвили обвинил Брюссель в лицемерии и напомнил о "режиме Саакашвили"
Папуашвили обвинил Брюссель в лицемерии и напомнил о "режиме Саакашвили"
Sputnik Грузия
Глава парламента Грузии напомнил о преступлениях, совершенных в период президентства Михаила Саакашвили 28.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-28T15:54+0400
2025-01-28T18:14+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Брюссель наградил упрощенной выдачей виз должностным лицам в Грузии в 2010 году, в то время, когда в стране был совершен ряд преступлений со стороны представителей "режима Саакашвили", заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в ответ на решение Совета ЕС приостановить безвиз для владельцев диппаспортов и назвал это лицемерием.Совет ЕС 27 января решил приостановить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права жителей Грузии.Папуашвили перечислил ряд преступлений, которые были совершены во время президентства ныне осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к моменту принятия соглашения: Глава парламента отметил, что несмотря на эти преступления, упрощенной процедурой выдачи виз были вознаграждены были не простые граждане Грузии, а должностные лица.Евросоюз ввел для Грузии безвизовый режим с марта 2017 года. С тех пор граждане Грузии имеют право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Для работы и учебы в странах ЕС по-прежнему приходится получать визу.Глава парламента заявил, что нынешние обвинения в адрес властей Грузии в попирании демократии, конечно же, ложны и лицемерны.Европарламент Грузии с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 29 октября 2021 года. Во всех резолюциях европарламентарии обвиняют власти Грузии в отклонении от демократии и политическом преследовании оппонентов.Кого коснется решение? По данным Совета, приостановление действия соглашения об упрощении визового режима будет распространяться на следующие категории: Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели экономические санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, зураб адеишвили, совет ес, европарламент, брюссель, сша
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, зураб адеишвили, совет ес, европарламент, брюссель, сша

Папуашвили обвинил Брюссель в лицемерии и напомнил о "режиме Саакашвили"

15:54 28.01.2025 (обновлено: 18:14 28.01.2025)
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Глава парламента Грузии напомнил о преступлениях, совершенных в период президентства Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Брюссель наградил упрощенной выдачей виз должностным лицам в Грузии в 2010 году, в то время, когда в стране был совершен ряд преступлений со стороны представителей "режима Саакашвили", заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в ответ на решение Совета ЕС приостановить безвиз для владельцев диппаспортов и назвал это лицемерием.
Совет ЕС 27 января решил приостановить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права жителей Грузии.

"Напомню, что соглашение об упрощении выдачи виз для владельцев дипломатических паспортов было подписано в 2010 году для официальных лиц режима Саакашвили", – написал Папуашвили в соцсети.

Папуашвили перечислил ряд преступлений, которые были совершены во время президентства ныне осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к моменту принятия соглашения:
Нерасследованные убийства Сандро Гиргвлиани, Буты Робакидзе и Зураба Вазагашвили.
Под руководством экс-министра юстиции Зураба Адеишвили у владельцев отняли телекомпании "Рустави 2" и "Имеди".
Как отметил спикер парламента, это тот самый разыскиваемый Адеишвили, которого в прошлом году принимали брюссельские чиновники в тех самых комнатах, где сегодня было принято решение о приостановлении безвиза для обладателей диппаспортов.
Окончательное формирование системы пыток заключенных в тюрьмах, которую Брюссель не замечал и которую Европейский суд по правам человека позже назвал систематическими пытками.
Фальсифицирование президентских и парламентских выборов 2008 года.
Полное подчинение бизнеса режиму.
Глава парламента отметил, что несмотря на эти преступления, упрощенной процедурой выдачи виз были вознаграждены были не простые граждане Грузии, а должностные лица.

"Создатели этой процветающей автократии (а не простые граждане) были затем вознаграждены Брюсселем безвизовым режимом. Для введения безвизового режима для граждан потребовалось еще семь лет и поражение режима, осуществленное "Грузинской мечтой", – написал он.

Евросоюз ввел для Грузии безвизовый режим с марта 2017 года. С тех пор граждане Грузии имеют право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Для работы и учебы в странах ЕС по-прежнему приходится получать визу.
Глава парламента заявил, что нынешние обвинения в адрес властей Грузии в попирании демократии, конечно же, ложны и лицемерны.

"Хотя, там, откуда требуют освободить из тюрьмы создателя авторитарного режима Саакашвили, это и не удивительно", – написал Папуашвили.

Европарламент Грузии с 2022 года принимает критические резолюции по Грузии, в каждой из которых есть призыв к освобождению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 29 октября 2021 года. Во всех резолюциях европарламентарии обвиняют власти Грузии в отклонении от демократии и политическом преследовании оппонентов.

Кого коснется решение?

По данным Совета, приостановление действия соглашения об упрощении визового режима будет распространяться на следующие категории:
Члены официальной делегации Грузии, принимающие участие в официальных встречах и других мероприятиях, проводимых на территории любой страны ЕС межправительственными организациями;
Члены национального и регионального правительств и парламента Грузии, Конституционного суда и Верховного суда Грузии, а также владельцы дипломатических паспортов.
Граждане Грузии, являющиеся владельцами обычных паспортов, продолжат пользоваться правом безвизового въезда в Европейский союз для краткосрочных визитов, говорится в пресс-релизе.

Грузия и Запад

Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели экономические санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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