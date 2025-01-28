https://sputnik-georgia.ru/20250128/pochemu-oae-khochet-investirovat-v-gruziyu-6-milliardov-dollarov-291920321.html

Почему ОАЭ хочет инвестировать в Грузию 6 миллиардов долларов?

Почему ОАЭ хочет инвестировать в Грузию 6 миллиардов долларов?

Sputnik Грузия

Географическое положение Грузии определяет завтрашний день для мира в сфере торговли и экономических отношений, заявил первый вице-спикер парламента 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T22:28+0400

2025-01-28T22:28+0400

2025-01-28T23:08+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Решение ОАЭ инвестировать в Грузию 6 миллиардов долларов, является не только экономическим, но и политическим, так как Грузия приобретает важное значение как Средний коридор, заявил первый зампредседателя парламента Гия Вольский. В рамках визита премьера Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии. По его словам, географическое положение Грузии определяет завтрашний день для мира в сфере торговли и экономических отношений. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительство первого в стране глубоководного порта в городке Анаклия на Западе Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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