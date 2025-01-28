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Пожар на крупнейшем рынке Тбилиси - горит более 5 тысяч квадратных метров

Пожар на крупнейшем рынке Тбилиси - горит более 5 тысяч квадратных метров

Sputnik Грузия

Все продавцы и покупатели были эвакуированы с прилегающей к складу и магазину территории 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T17:22+0400

2025-01-28T17:22+0400

2025-01-28T19:58+0400

грузия

новости

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лило

пожар

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Пожар на крупнейшей рынке Тбилиси "Лило Моли" охватил огнем 5 тысяч квадратных метров, сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями. На месте работает 12 пожарных бригад. Согласно информации СМИ, пожар возник из-за неисправности электропроводки на складе магазина, торгующего предметами декора и бытовыми товарами. Все продавцы и покупатели были эвакуированы с прилегающей к складу и магазину территории. Территория рынка Лило охватывает 35 гектаров. Здесь расположено более шести тысяч торговых точек. Тут же обустроены склады и таможенный терминал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

лило

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грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лило, пожар