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Пожар на крупнейшем рынке Тбилиси - горит более 5 тысяч квадратных метров
Пожар на крупнейшем рынке Тбилиси - горит более 5 тысяч квадратных метров
Sputnik Грузия
Все продавцы и покупатели были эвакуированы с прилегающей к складу и магазину территории 28.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-28T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Пожар на крупнейшей рынке Тбилиси "Лило Моли" охватил огнем 5 тысяч квадратных метров, сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями. На месте работает 12 пожарных бригад. Согласно информации СМИ, пожар возник из-за неисправности электропроводки на складе магазина, торгующего предметами декора и бытовыми товарами. Все продавцы и покупатели были эвакуированы с прилегающей к складу и магазину территории. Территория рынка Лило охватывает 35 гектаров. Здесь расположено более шести тысяч торговых точек. Тут же обустроены склады и таможенный терминал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лило, пожар
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лило, пожар

Пожар на крупнейшем рынке Тбилиси - горит более 5 тысяч квадратных метров

17:22 28.01.2025 (обновлено: 19:58 28.01.2025)
© photo: Sputnik / StringerПожарная машина
Пожарная машина - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Все продавцы и покупатели были эвакуированы с прилегающей к складу и магазину территории
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Пожар на крупнейшей рынке Тбилиси "Лило Моли" охватил огнем 5 тысяч квадратных метров, сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
На месте работает 12 пожарных бригад.
Согласно информации СМИ, пожар возник из-за неисправности электропроводки на складе магазина, торгующего предметами декора и бытовыми товарами.
Все продавцы и покупатели были эвакуированы с прилегающей к складу и магазину территории.
Территория рынка Лило охватывает 35 гектаров. Здесь расположено более шести тысяч торговых точек. Тут же обустроены склады и таможенный терминал.
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