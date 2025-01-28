https://sputnik-georgia.ru/20250128/predsedatelyu-tsik-gruzii-pered-mestnymi-vyborami-razreshat-nosit-oruzhie-291912699.html

Председателю ЦИК Грузии перед местными выборами разрешат носить оружие

Председателю ЦИК Грузии перед местными выборами разрешат носить оружие

Sputnik Грузия

Ношение служебного оружия в Грузии строго контролируется правилами, определяющими его применение 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T16:55+0400

2025-01-28T16:55+0400

2025-01-28T16:55+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время приступит к рассмотрению поправок в закон "Об оружии", согласно которым председатель ЦИК Грузии получит право на ношение служебного оружия. В октябре 2025 года в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Во время парламентских выборов в 2024 году председатель ЦИК Георгий Каландаришвили несколько раз стал объектом нападения. Согласно проекту, представленному в парламент, помимо председателя ЦИК право на ношение служебного оружия получат также члены ЦИК, против которых не введены ограничения. Ношение служебного оружия в Грузии строго контролируется правилами, определяющими его применение. Служебное оружие лица имеют право применять лишь в случае непосредственной угрозы для жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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