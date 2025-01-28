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Председателю ЦИК Грузии перед местными выборами разрешат носить оружие
Председателю ЦИК Грузии перед местными выборами разрешат носить оружие
Sputnik Грузия
Ношение служебного оружия в Грузии строго контролируется правилами, определяющими его применение 28.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-28T16:55+0400
2025-01-28T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время приступит к рассмотрению поправок в закон "Об оружии", согласно которым председатель ЦИК Грузии получит право на ношение служебного оружия. В октябре 2025 года в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Во время парламентских выборов в 2024 году председатель ЦИК Георгий Каландаришвили несколько раз стал объектом нападения. Согласно проекту, представленному в парламент, помимо председателя ЦИК право на ношение служебного оружия получат также члены ЦИК, против которых не введены ограничения. Ношение служебного оружия в Грузии строго контролируется правилами, определяющими его применение. Служебное оружие лица имеют право применять лишь в случае непосредственной угрозы для жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, цик грузии, парламент грузии, оружие
грузия, новости, политика, цик грузии, парламент грузии, оружие

Председателю ЦИК Грузии перед местными выборами разрешат носить оружие

16:55 28.01.2025
© Courtesy of Parliament of GeorgiaГиорги Каландаришвили
Гиорги Каландаришвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2025
© Courtesy of Parliament of Georgia
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Ношение служебного оружия в Грузии строго контролируется правилами, определяющими его применение
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время приступит к рассмотрению поправок в закон "Об оружии", согласно которым председатель ЦИК Грузии получит право на ношение служебного оружия.
В октябре 2025 года в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Во время парламентских выборов в 2024 году председатель ЦИК Георгий Каландаришвили несколько раз стал объектом нападения.
Согласно проекту, представленному в парламент, помимо председателя ЦИК право на ношение служебного оружия получат также члены ЦИК, против которых не введены ограничения.
Ношение служебного оружия в Грузии строго контролируется правилами, определяющими его применение. Служебное оружие лица имеют право применять лишь в случае непосредственной угрозы для жизни.
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