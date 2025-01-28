https://sputnik-georgia.ru/20250128/predsedatelyu-tsik-gruzii-pered-mestnymi-vyborami-razreshat-nosit-oruzhie-291912699.html
Председателю ЦИК Грузии перед местными выборами разрешат носить оружие
Председателю ЦИК Грузии перед местными выборами разрешат носить оружие
Sputnik Грузия
Ношение служебного оружия в Грузии строго контролируется правилами, определяющими его применение 28.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-28T16:55+0400
2025-01-28T16:55+0400
2025-01-28T16:55+0400
грузия
новости
политика
цик грузии
парламент грузии
оружие
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/10/287353272_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_c6b44cd4d0e39ec5985c10bab1f66398.jpg
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время приступит к рассмотрению поправок в закон "Об оружии", согласно которым председатель ЦИК Грузии получит право на ношение служебного оружия. В октябре 2025 года в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Во время парламентских выборов в 2024 году председатель ЦИК Георгий Каландаришвили несколько раз стал объектом нападения. Согласно проекту, представленному в парламент, помимо председателя ЦИК право на ношение служебного оружия получат также члены ЦИК, против которых не введены ограничения. Ношение служебного оружия в Грузии строго контролируется правилами, определяющими его применение. Служебное оружие лица имеют право применять лишь в случае непосредственной угрозы для жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/10/287353272_0:0:1843:1382_1920x0_80_0_0_03998863337a129dfe38e9769606ee10.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, цик грузии, парламент грузии, оружие
грузия, новости, политика, цик грузии, парламент грузии, оружие
Председателю ЦИК Грузии перед местными выборами разрешат носить оружие
Ношение служебного оружия в Грузии строго контролируется правилами, определяющими его применение
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время приступит к рассмотрению поправок в закон "Об оружии", согласно которым председатель ЦИК Грузии получит право на ношение служебного оружия.
В октябре 2025 года в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Во время парламентских выборов в 2024 году председатель ЦИК Георгий Каландаришвили несколько раз стал объектом нападения.
Согласно проекту, представленному в парламент, помимо председателя ЦИК право на ношение служебного оружия получат также члены ЦИК, против которых не введены ограничения.
Ношение служебного оружия в Грузии строго контролируется правилами, определяющими его применение. Служебное оружие лица имеют право применять лишь в случае непосредственной угрозы для жизни.