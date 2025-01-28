Путь евроинтеграции Грузии проходит через ЛГБТ*-пропаганду? Депутат возмущен решением ЕС
14:05 28.01.2025 (обновлено: 15:45 28.01.2025)
© photo: Sputnik / Alexey VitvitskyФлаги с символикой Евросоюза, архивное фото
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Евросоюз накануне приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Решение о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов говорит о том, что путь европейской интеграции Грузии проходит через непрозрачность и ЛГБТ*-пропаганду, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия.
Совет ЕС 27 января решил приостановить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии.
"Это двойные стандарты. Это совершенно непонятное и нездоровое решение. Получается, что путь европейской интеграции Грузии проходит через непрозрачность и ЛГБТ*-пропаганду", – заявил Кирцхалия.
Если эти два закона являются движущей силой всего этого, то тогда, по словам депутата, санкции за это вполне приемлемы.
"Давайте подождем текущих событий в мире, где здравый смысл, прозрачность и семейные ценности обязательно восторжествуют", – подчеркнул Кирцхалия.
Согласно пресс-релизу представительства Евросоюза в Грузии, ЕС считает, что принятые в Грузии законы "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" подрывают основные права населения страны, включая свободу собраний и выражения мнений, право на неприкосновенность частной жизни, право на участие в общественных делах, а также усиливают стигматизацию и дискриминацию.
"Действия, предпринятые Грузией, нарушают фундаментальные принципы, на которых было заключено соглашение об упрощении процедур, и идут вразрез с интересами ЕС и его государств-членов", – отмечено в пресс-релизе.
В пресс-релизе также указано, что эта инициатива является "ответом на жестокие репрессии властей Грузии в отношении мирных демонстрантов, политиков и независимых СМИ, которые начались после того, как 28 ноября 2024 года власти заявили, что не будут продолжать процесс начала переговоров с Евросоюзом до 2028 года".
Кого коснется решение?
По данным Совета, приостановление действия соглашения об упрощении визового режима будет распространяться на следующие категории:
Члены официальной делегации Грузии, принимающие участие в официальных встречах и других мероприятиях, проводимых на территории любой страны ЕС межправительственными организациями;
Члены национального и регионального правительств и парламента Грузии, Конституционного суда и Верховного суда Грузии, а также владельцы дипломатических паспортов;
Граждане Грузии, являющиеся владельцами обычных паспортов, продолжат пользоваться правом безвизового въезда в Европейский союз для краткосрочных визитов, говорится в пресс-релизе.
Грузия и Запад
Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели экономические санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России