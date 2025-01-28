Путин посетил завод "Самара" и ознакомился с продукцией - видео

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Президент России Владимир Путин посетил завод Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара" в Самарской области и ознакомился с выпускаемой продукцией.