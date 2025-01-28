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Путин посетил завод "Самара" и ознакомился с продукцией - видео
Путин посетил завод "Самара" и ознакомился с продукцией - видео
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин посетил завод Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара" в Самарской области и ознакомился с... 28.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-28T20:57+0400
2025-01-28T20:57+0400
2025-01-30T11:57+0400
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видео, мультимедиа, владимир путин, россия
видео, мультимедиа, владимир путин, россия
Путин посетил завод "Самара" и ознакомился с продукцией - видео
20:57 28.01.2025 (обновлено: 11:57 30.01.2025)
Президент России Владимир Путин посетил завод Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара" в Самарской области и ознакомился с выпускаемой продукцией.