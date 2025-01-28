https://sputnik-georgia.ru/20250128/shestimilliardnaya-investitsiya-oae-pomozhet-bystromu-razvitiyu-ekonomiki-gruzii--deputat-291920858.html

Шестимиллиардная инвестиция ОАЭ поможет быстрому развитию экономики Грузии – депутат

Шестимиллиардная инвестиция ОАЭ поможет быстрому развитию экономики Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Инвестиции напрямую отразятся на доходах граждан Грузии и на их благосостоянии, заявил депутат 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T23:43+0400

2025-01-28T23:43+0400

2025-01-28T23:43+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Решение арабской девелоперской компании вложить в Грузию 6 миллиардов долларов, является беспрецедентно крупными инвестициями, которые будут способствовать развитию экономики страны, заявил председатель парламентского комитета отраслевой экономики и экономической политики Шота Берекашвили. В рамках визита премьера Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии. По его словам, эти инвестиции напрямую отразятся на доходах граждан Грузии и на их благосостоянии. Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру. Emaar Properties работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки. Грузия и ОАЭ Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. С лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну. ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Страны связывают соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. В рамках документа 95% экспортной продукции обеих стран освобождены от налогов. Согласно соглашению, ОАЭ открыли свой рынок для произведенных в Грузии продуктов, таких как говядина и баранина, мед, орехи, минеральная вода, основная часть плодоовощных консервов, безалкогольные напитки, азотные удобрения, текстильные изделия и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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