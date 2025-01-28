https://sputnik-georgia.ru/20250128/sotni-tysyach-abonentov-v-gruzii-ostalis-bez-interneta---operator-nazval-prichiny-291909209.html

Сотни тысяч абонентов в Грузии остались без интернета – оператор назвал причины

Сотни тысяч абонентов в Грузии остались без интернета – оператор назвал причины

Sputnik Грузия

Абоненты Magticom были без интернета около пяти часов 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Более полумиллиона абонентов Magticom остались без мобильного и стационарного интернета на несколько часов минувшей ночью из-за аварии, вызванной повреждением кабеля и резервного магистрального канала, говорится в заявлении интернет-провайдера. Проблемы с подачей интернета начались после 21 часа в понедельник. В компании Magticom объяснили случившееся "глобальной проблемой", устранить которую удалось лишь поздно ночью. Сотни тысяч абонентов в Грузии оставались без интернета около пяти часов. В компании пояснили, что интернет-соединение Magticom с Грузией осуществляется из Европы. Что касается повреждения резервного магистрального канала, то, как пояснили в компании, 27 января в 21:21 на грузинской стороне, на территории Аджарии, были зафиксированы подозрительные повреждения в трех точках. Информация была передана правоохранительным органам. Компания принесла извинения абонентам за причиненные неудобства. Magticom – крупнейший грузинский оператор мобильной связи и интернет-провайдер. Его владельцами являются американские компании International Telcell Celular LLC и Telcell Wireless LLC. Компания предлагает пользователям четыре комплексных услуги: мобильную телефонию, фиксированную телефонию, Интернет (мобильный и кабельный) и телевидение (спутниковое и IPTV). Согласно информации на сайте компании, услугами Magticom пользуются более 3 миллионов человек. По данным Национальной комиссии по связи за 2023 год, наибольшее количество интернет-пользователей у Magticom – 508 тысяч. У Silknet – 322 тысячи, New Group Networks – 64 тысячи, Skytel – 58 тысяч.

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