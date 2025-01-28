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Украина продолжает проигрывать несмотря на перестановки в ВСУ – эксперт из США
Украина продолжает проигрывать несмотря на перестановки в ВСУ – эксперт из США
Sputnik Грузия
Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис уверен, что от перестановки слагаемых результат для Украины не изменится 28.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-28T10:38+0400
2025-01-28T10:38+0400
2025-01-28T11:23+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис не считает перестановки в ВСУ значимыми, поскольку Украина продолжает проигрывать, сообщает РИА Новости. Анализируя назначение Михаила Драпатого на должность командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" в ВСУ, эксперт также упомянул предыдущие кадровые перестановки на Украине: назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного и Рустема Умерова – министром обороны вместо Алексея Резникова.Также он задался вопросом, имели ли какое-либо значение для хода конфликта крупные поставки Киеву западной техники. Драпатый ранее был назначен руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он сохранит пост командующего сухопутными войсками ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины, сша
в мире, киев, украина, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины, сша
Украина продолжает проигрывать несмотря на перестановки в ВСУ – эксперт из США
10:38 28.01.2025 (обновлено: 11:23 28.01.2025)
Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис уверен, что от перестановки слагаемых результат для Украины не изменится
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik.
Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис не считает перестановки в ВСУ значимыми, поскольку Украина продолжает проигрывать, сообщает РИА Новости
.
Анализируя назначение Михаила Драпатого на должность командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" в ВСУ, эксперт также упомянул предыдущие кадровые перестановки на Украине: назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного и Рустема Умерова – министром обороны вместо Алексея Резникова.
"Зеленский вновь уволил командующего восточными силами... Оказало ли назначение нового человека, нового лидера какое-либо влияние на месте? Конечно, нет. Это не имело совершенно никакого значения. Украина продолжает проигрывать", – заявил Дэвис.
Также он задался вопросом, имели ли какое-либо значение для хода конфликта крупные поставки Киеву западной техники.
Драпатый ранее был назначен руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он сохранит пост командующего сухопутными войсками ВСУ.