https://sputnik-georgia.ru/20250128/zurabishvili-budet-rada-esli-na-gruziyu-upadet-bolshaya-bomba---deputat-291919983.html
Зурабишвили будет рада, если на Грузию упадет большая бомба – депутат
Зурабишвили будет рада, если на Грузию упадет большая бомба – депутат
Sputnik Грузия
Зурабишвили является рядовым радикальным оппозиционером и выполняет задания, которые получает от "глобальной партии войны", заявил депутат 28.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-28T21:43+0400
2025-01-28T21:43+0400
2025-01-28T23:03+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
бидзина иванишвили
европа
евросоюз
грузия - евросоюз
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/07/284765740_0:213:2048:1366_1920x0_80_0_0_2583d5a389e8f8d75267cccd939e2410.jpg
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, вероятно, была бы счастлива, если бы на Грузию упала большая бомба и страна прекратила бы свое существование, заявил депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили, комментируя заявление пятого президента Грузии о приостановке Советом ЕС безвизового режима для дипломатических паспортов. Решение Совета ЕС о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов Зурабишвили назвала "необычным". По ее словам, пора забыть о старых законах и назначить в Грузии новые выборы. По словам депутата, она является рядовым радикальным оппозиционером и выполняет задания, которые получает от "глобальной партии войны" и "глубинного государства". "Ей не придется долго огорчаться или радоваться подобным решениям, потому что мы надеемся, что совсем скоро последует соответствующий эффект американской политики, в том числе и в Европе, и все поймут, что укрепление суверенитета страны ни в коем случае не препятствует либо европейской интеграции стран, либо их демократическому развитию", – заявил Матикашвили. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. Инаугурация Трампа состоялась 20 января. По словам депутата, Зурабишвили в очередной раз станет ясно и очевидно, что ее антигрузинская деятельность окончена. Совет ЕС 27 января решил приостановить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели экономические санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/07/284765740_215:238:1719:1366_1920x0_80_0_0_473b245c4fd5c0697d59f3c2e70fac60.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, европа, евросоюз, грузия - евросоюз
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, европа, евросоюз, грузия - евросоюз
Зурабишвили будет рада, если на Грузию упадет большая бомба – депутат
21:43 28.01.2025 (обновлено: 23:03 28.01.2025)
Зурабишвили является рядовым радикальным оппозиционером и выполняет задания, которые получает от "глобальной партии войны", заявил депутат
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, вероятно, была бы счастлива, если бы на Грузию упала большая бомба и страна прекратила бы свое существование, заявил депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили, комментируя заявление пятого президента Грузии о приостановке Советом ЕС безвизового режима для дипломатических паспортов.
Решение Совета ЕС о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов Зурабишвили назвала "необычным". По ее словам, пора забыть о старых законах и назначить в Грузии новые выборы.
"Саломе Зурабишвили, вероятно, была бы счастлива, если бы на Грузию упала большая бомба, и эта страна прекратила свое существование. Во всяком случае, абсолютно каждый ее шаг свидетельствует о том, что она негативно относится к любому укреплению грузинского государства, суверенитета", – заявил Матикашвили журналистам.
По словам депутата, она является рядовым радикальным оппозиционером и выполняет задания, которые получает от "глобальной партии войны" и "глубинного государства".
"Ей не придется долго огорчаться или радоваться подобным решениям, потому что мы надеемся, что совсем скоро последует соответствующий эффект американской политики, в том числе и в Европе, и все поймут, что укрепление суверенитета страны ни в коем случае не препятствует либо европейской интеграции стран, либо их демократическому развитию", – заявил Матикашвили.
Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. Инаугурация Трампа состоялась 20 января.
Под Deep state, или "глобальной партией войны", власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
По словам депутата, Зурабишвили в очередной раз станет ясно и очевидно, что ее антигрузинская деятельность окончена.
Совет ЕС 27 января решил приостановить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии.
Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели экономические санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России