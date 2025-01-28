https://sputnik-georgia.ru/20250128/zurabishvili-budet-rada-esli-na-gruziyu-upadet-bolshaya-bomba---deputat-291919983.html

Зурабишвили будет рада, если на Грузию упадет большая бомба – депутат

Зурабишвили будет рада, если на Грузию упадет большая бомба – депутат

Sputnik Грузия

Зурабишвили является рядовым радикальным оппозиционером и выполняет задания, которые получает от "глобальной партии войны", заявил депутат 28.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-28T21:43+0400

2025-01-28T21:43+0400

2025-01-28T23:03+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

бидзина иванишвили

европа

евросоюз

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/07/284765740_0:213:2048:1366_1920x0_80_0_0_2583d5a389e8f8d75267cccd939e2410.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, вероятно, была бы счастлива, если бы на Грузию упала большая бомба и страна прекратила бы свое существование, заявил депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили, комментируя заявление пятого президента Грузии о приостановке Советом ЕС безвизового режима для дипломатических паспортов. Решение Совета ЕС о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов Зурабишвили назвала "необычным". По ее словам, пора забыть о старых законах и назначить в Грузии новые выборы. По словам депутата, она является рядовым радикальным оппозиционером и выполняет задания, которые получает от "глобальной партии войны" и "глубинного государства". "Ей не придется долго огорчаться или радоваться подобным решениям, потому что мы надеемся, что совсем скоро последует соответствующий эффект американской политики, в том числе и в Европе, и все поймут, что укрепление суверенитета страны ни в коем случае не препятствует либо европейской интеграции стран, либо их демократическому развитию", – заявил Матикашвили. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. Инаугурация Трампа состоялась 20 января. По словам депутата, Зурабишвили в очередной раз станет ясно и очевидно, что ее антигрузинская деятельность окончена. Совет ЕС 27 января решил приостановить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели экономические санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, европа, евросоюз, грузия - евросоюз