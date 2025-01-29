https://sputnik-georgia.ru/20250129/bolshinstvo-sporov-s-bankami-reshilos-v-polzu-grazhdan--natsbank-gruzii-291922287.html

Большинство споров с банками решилось в пользу граждан – Нацбанк Грузии

Большинство споров с банками решилось в пользу граждан – Нацбанк Грузии

Sputnik Грузия

Жалобы граждан в основном касались платежных операций, совершенных по их счету, с которыми пользователь не соглашался 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T09:01+0400

2025-01-29T09:01+0400

2025-01-29T09:10+0400

грузия

экономика

новости

национальный банк грузии

защита прав потребителей

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Комиссия по разрешению споров Национального банка Грузии в 2024 году рассмотрела около 90 споров между потребителями и поставщиками платежных услуг, включая банки и удовлетворила 85% жалоб граждан, говорится в информации Нацбанка. Жалобы граждан в основном касались платежных операций, совершенных по их счету, с которыми пользователь не соглашался. Комиссия по разрешению споров является независимым органом, целью которого является защита прав пользователей платежных услуг, обеспечение справедливого отношения к ним и укрепление доверия потребителей к цифровым платежам. Пользователь имеет право подать жалобу, если он считает, что были совершены несанкционированные транзакции с платежной картой посредством интернет-банкинга, мобильного банкинга или иными способами, нарушением срока платежной операции, неправильно выполненной операцией или неправильным расчетом комиссии за операцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, защита прав потребителей