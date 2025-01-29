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Большинство споров с банками решилось в пользу граждан – Нацбанк Грузии
Большинство споров с банками решилось в пользу граждан – Нацбанк Грузии
Sputnik Грузия
Жалобы граждан в основном касались платежных операций, совершенных по их счету, с которыми пользователь не соглашался 29.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-29T09:01+0400
2025-01-29T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Комиссия по разрешению споров Национального банка Грузии в 2024 году рассмотрела около 90 споров между потребителями и поставщиками платежных услуг, включая банки и удовлетворила 85% жалоб граждан, говорится в информации Нацбанка. Жалобы граждан в основном касались платежных операций, совершенных по их счету, с которыми пользователь не соглашался. Комиссия по разрешению споров является независимым органом, целью которого является защита прав пользователей платежных услуг, обеспечение справедливого отношения к ним и укрепление доверия потребителей к цифровым платежам. Пользователь имеет право подать жалобу, если он считает, что были совершены несанкционированные транзакции с платежной картой посредством интернет-банкинга, мобильного банкинга или иными способами, нарушением срока платежной операции, неправильно выполненной операцией или неправильным расчетом комиссии за операцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, защита прав потребителей
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, защита прав потребителей
Большинство споров с банками решилось в пользу граждан – Нацбанк Грузии
09:01 29.01.2025 (обновлено: 09:10 29.01.2025)
Жалобы граждан в основном касались платежных операций, совершенных по их счету, с которыми пользователь не соглашался
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Комиссия по разрешению споров Национального банка Грузии в 2024 году рассмотрела около 90 споров между потребителями и поставщиками платежных услуг, включая банки и удовлетворила 85% жалоб граждан, говорится в информации Нацбанка.
Жалобы граждан в основном касались платежных операций, совершенных по их счету, с которыми пользователь не соглашался.
"В пользу потребителей завершились 85% споров, и, соответственно, поставщики услуг возместили потребителям ущерб на общую сумму 300 тысяч лари", – говорится в сообщении.
Комиссия по разрешению споров является независимым органом, целью которого является защита прав пользователей платежных услуг, обеспечение справедливого отношения к ним и укрепление доверия потребителей к цифровым платежам.
Пользователь имеет право подать жалобу, если он считает, что были совершены несанкционированные транзакции с платежной картой посредством интернет-банкинга, мобильного банкинга или иными способами, нарушением срока платежной операции, неправильно выполненной операцией или неправильным расчетом комиссии за операцию.