https://sputnik-georgia.ru/20250129/delegatsiya-pravitelstva-gruzii-vo-glave-s-premer-ministrom-posetit-armeniyu-291931058.html

Делегация правительства Грузии во главе с премьер-министром посетит Армению

Делегация правительства Грузии во главе с премьер-министром посетит Армению

Sputnik Грузия

Кобахидзе вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сделают совместное заявление для СМИ 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T19:09+0400

2025-01-29T19:09+0400

2025-01-29T19:09+0400

грузино-армянские отношения

грузия

новости

политика

ереван

тбилиси

армения

ираклий кобахидзе

никол пашинян

леван давиташвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1e/291603775_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3129ec5b326ba9e06912cfbac5bf809a.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 30 января во главе делегации посетит Армению, где примет участие в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран, сообщили в пресс-службе администрации правительства. После заседания Межправительственной комиссии Кобахидзе вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сделают совместное заявление для СМИ. Кроме того, главы правительств двух стран проведут встречу один на один. Премьер-министр посетит Ереван с делегацией в составе:Прошлое, 13-е по счету заседание Межправительственной комиссии состоялось в январе 2024 года в Тбилиси. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ереван

тбилиси

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузино-армянские отношения, грузия, новости, политика, ереван, тбилиси, армения, ираклий кобахидзе, никол пашинян, леван давиташвили