https://sputnik-georgia.ru/20250129/delegatsiya-pravitelstva-gruzii-vo-glave-s-premer-ministrom-posetit-armeniyu-291931058.html
Делегация правительства Грузии во главе с премьер-министром посетит Армению
Делегация правительства Грузии во главе с премьер-министром посетит Армению
Sputnik Грузия
Кобахидзе вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сделают совместное заявление для СМИ 29.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-29T19:09+0400
2025-01-29T19:09+0400
2025-01-29T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 30 января во главе делегации посетит Армению, где примет участие в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран, сообщили в пресс-службе администрации правительства. После заседания Межправительственной комиссии Кобахидзе вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сделают совместное заявление для СМИ. Кроме того, главы правительств двух стран проведут встречу один на один. Премьер-министр посетит Ереван с делегацией в составе:Прошлое, 13-е по счету заседание Межправительственной комиссии состоялось в январе 2024 года в Тбилиси. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузино-армянские отношения, грузия, новости, политика, ереван, тбилиси, армения, ираклий кобахидзе, никол пашинян, леван давиташвили
грузино-армянские отношения, грузия, новости, политика, ереван, тбилиси, армения, ираклий кобахидзе, никол пашинян, леван давиташвили
Делегация правительства Грузии во главе с премьер-министром посетит Армению
Кобахидзе вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сделают совместное заявление для СМИ
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 30 января во главе делегации посетит Армению, где примет участие в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
После заседания Межправительственной комиссии Кобахидзе вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сделают совместное заявление для СМИ. Кроме того, главы правительств двух стран проведут встречу один на один.
Премьер-министр посетит Ереван с делегацией в составе:
первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили
министра иностранных дел Маки Бочоришвили
министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе
министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давида Сонгулашвили
министра по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и соцзащиты Михаила Сарджвеладзе
главы аппарата правительства Левана Жоржолиани.
Прошлое, 13-е по счету заседание Межправительственной комиссии состоялось в январе 2024 года в Тбилиси.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.
В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.