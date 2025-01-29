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Экспорт яблок из Грузии вырос в шесть раз – в основном в Россию
Экспорт яблок из Грузии вырос в шесть раз – в основном в Россию
Sputnik Грузия
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции 29.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-29T11:59+0400
2025-01-29T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Грузия экспортировала 9,1 тысячи тонн яблок с 1 августа 2024 по 26 января 2025 год, что в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 99,1% экспорта пришлись на Россию, сообщается на сайте министерства окружающей среды и сельского хозяйства. По информации ведомства, в шесть раз в этот период вырос и доход от экспорта яблок, он составил 5,8 миллиона долларов. В Россию вывезли 9 026 тонн. Кроме того, в небольшом объеме грузинские яблоки скупили Казахстан (60 тонн), Турция (21 тонна) и Армения (2 тонны). В 2024 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало государственную программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря. В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2024 года закупили у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,25 лари за килограмм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии
Экспорт яблок из Грузии вырос в шесть раз – в основном в Россию
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Грузия экспортировала 9,1 тысячи тонн яблок с 1 августа 2024 по 26 января 2025 год, что в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 99,1% экспорта пришлись на Россию, сообщается на сайте министерства окружающей среды и сельского хозяйства.
По информации ведомства, в шесть раз в этот период вырос и доход от экспорта яблок, он составил 5,8 миллиона долларов.
В Россию вывезли 9 026 тонн. Кроме того, в небольшом объеме грузинские яблоки скупили Казахстан (60 тонн), Турция (21 тонна) и Армения (2 тонны).
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начинается с начала сентября.
В 2024 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало государственную программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря.
В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2024 года закупили у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,25 лари за килограмм.