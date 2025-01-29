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Гибель подростка в Тбилиси – мэрия обвинила оппозиционное СМИ во лжи
Гибель подростка в Тбилиси – мэрия обвинила оппозиционное СМИ во лжи
Sputnik Грузия
По информации мэрии, трагедия произошла в здании, расположенном на частной территории 29.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-29T18:08+0400
2025-01-29T18:08+0400
2025-01-29T18:37+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси опровергла распространенную в СМИ информацию о причинах гибели 16-летнего школьника в центральном парке Рике, который якобы упал в ров, наполненный водой. По информации оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", школьник упал в наполненный водой ров и захлебнулся, якобы потому что представляющее для жизни опасность место не было огорожено желтой лентой и другими предупредительными знаками. По информации мэрии, трагедия произошла в здании, расположенном на частной территории. Между тем речь в репортаже "ТВ Пирвели" идет о территории возле т. н. "труб" у парка Рике. "Мы призываем представителей СМИ уважать свою профессию и предоставлять обществу только проверенную информацию. Мэрия Тбилиси выражает глубокую скорбь в связи со смертью подростка и соболезнования его семье", – говорится в сообщении. МВД Грузии начало расследование случившегося по статье "Доведение до самоубийства". Трагедия произошла 25 января, в субботу. По информации СМИ, друзья мальчика, находившиеся вместе с ним во время случившегося, пытались спасти его, но безуспешно. Согласно свидетельствам очевидцев, ров был заполнен водой и грязью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, тбилиси, новости, грузия, мэрия тбилиси
происшествия, тбилиси, новости, грузия, мэрия тбилиси
Гибель подростка в Тбилиси – мэрия обвинила оппозиционное СМИ во лжи
18:08 29.01.2025 (обновлено: 18:37 29.01.2025)
По информации мэрии, трагедия произошла в здании, расположенном на частной территории
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси опровергла распространенную в СМИ информацию о причинах гибели 16-летнего школьника в центральном парке Рике, который якобы упал в ров, наполненный водой.
По информации оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", школьник упал в наполненный водой ров и захлебнулся, якобы потому что представляющее для жизни опасность место не было огорожено желтой лентой и другими предупредительными знаками.
"Мы хотели бы отреагировать на ложную информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что 16-летний подросток, погибший в результате несчастного случая несколько дней назад, упал в открытую канаву в парке Рике. Распространяемая информация является полной ложью и клеветой", – говорится в сообщении.
По информации мэрии, трагедия произошла в здании, расположенном на частной территории. Между тем речь в репортаже "ТВ Пирвели" идет о территории возле т. н. "труб" у парка Рике.
"Мы призываем представителей СМИ уважать свою профессию и предоставлять обществу только проверенную информацию. Мэрия Тбилиси выражает глубокую скорбь в связи со смертью подростка и соболезнования его семье", – говорится в сообщении.
МВД Грузии начало расследование случившегося по статье "Доведение до самоубийства".
Трагедия произошла 25 января, в субботу. По информации
СМИ, друзья мальчика, находившиеся вместе с ним во время случившегося, пытались спасти его, но безуспешно. Согласно свидетельствам очевидцев, ров был заполнен водой и грязью.