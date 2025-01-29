https://sputnik-georgia.ru/20250129/gibel-podrostka-v-tbilisi---meriya-obvinila-oppozitsionnoe-smi-vo-lzhi-291929922.html

Гибель подростка в Тбилиси – мэрия обвинила оппозиционное СМИ во лжи

Гибель подростка в Тбилиси – мэрия обвинила оппозиционное СМИ во лжи

Sputnik Грузия

По информации мэрии, трагедия произошла в здании, расположенном на частной территории 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T18:08+0400

2025-01-29T18:08+0400

2025-01-29T18:37+0400

происшествия

тбилиси

новости

грузия

мэрия тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870271_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8b6aef96533229e1493161fb7c83173c.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси опровергла распространенную в СМИ информацию о причинах гибели 16-летнего школьника в центральном парке Рике, который якобы упал в ров, наполненный водой. По информации оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", школьник упал в наполненный водой ров и захлебнулся, якобы потому что представляющее для жизни опасность место не было огорожено желтой лентой и другими предупредительными знаками. По информации мэрии, трагедия произошла в здании, расположенном на частной территории. Между тем речь в репортаже "ТВ Пирвели" идет о территории возле т. н. "труб" у парка Рике. "Мы призываем представителей СМИ уважать свою профессию и предоставлять обществу только проверенную информацию. Мэрия Тбилиси выражает глубокую скорбь в связи со смертью подростка и соболезнования его семье", – говорится в сообщении. МВД Грузии начало расследование случившегося по статье "Доведение до самоубийства". Трагедия произошла 25 января, в субботу. По информации СМИ, друзья мальчика, находившиеся вместе с ним во время случившегося, пытались спасти его, но безуспешно. Согласно свидетельствам очевидцев, ров был заполнен водой и грязью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, тбилиси, новости, грузия, мэрия тбилиси