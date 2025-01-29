https://sputnik-georgia.ru/20250129/glupye-popytki-rasshireniya-nato-na-ukrainu-i-gruziyu-nado-prekratit---ekonomist-saks-291923414.html
Глупые попытки расширения НАТО на Украину и Грузию надо прекратить – экономист Сакс
Глупые попытки расширения НАТО на Украину и Грузию надо прекратить – экономист Сакс
Sputnik Грузия
Американский экономист считает лишь отказ от расширения НАТО на Украину и в Грузию предпосылкой мира 29.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-29T11:07+0400
2025-01-29T11:07+0400
2025-01-29T11:38+0400
грузия
в мире
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
россия
обострение ситуации вокруг украины
нато
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/10/278659249_0:117:2579:1568_1920x0_80_0_0_f2d80ea1a23fc4937a95f0b88b492b9a.jpg
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. США должны отказаться от неразумных планов по расширению НАТО путем принятия Украины и Грузии, а также возобновить соглашения с Россией по ядерному сдерживанию, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, сообщает РИА Новости.Российская сторона, в том числе, президент России Владимир Путин, ни раз заявляла об основополагающих принципах мира. Следовательно, украинские власти должны осознать: США не станут вооружать или финансировать Украину, пока не будет достигнут мир на основе ее нейтралитета и прекращения боевых действий, считает Сакс.Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
украина
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/10/278659249_0:0:2245:1684_1920x0_80_0_0_db53e9e1eeeaec4b926d689581fe5309.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, в мире, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, обострение ситуации вокруг украины, нато, грузия - нато
грузия, в мире, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, обострение ситуации вокруг украины, нато, грузия - нато
Глупые попытки расширения НАТО на Украину и Грузию надо прекратить – экономист Сакс
11:07 29.01.2025 (обновлено: 11:38 29.01.2025)
Американский экономист считает лишь отказ от расширения НАТО на Украину и в Грузию предпосылкой мира
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik.
США должны отказаться от неразумных планов по расширению НАТО путем принятия Украины и Грузии, а также возобновить соглашения с Россией по ядерному сдерживанию, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, сообщает РИА Новости
.
Российская сторона, в том числе, президент России Владимир Путин, ни раз заявляла об основополагающих принципах мира. Следовательно, украинские власти должны осознать: США не станут вооружать или финансировать Украину, пока не будет достигнут мир на основе ее нейтралитета и прекращения боевых действий, считает Сакс.
"США и Россия должны немедленно прекратить войну на Украине", – подытожил профессор Колумбийского университета.
Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".