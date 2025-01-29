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Глупые попытки расширения НАТО на Украину и Грузию надо прекратить – экономист Сакс

Глупые попытки расширения НАТО на Украину и Грузию надо прекратить – экономист Сакс

Sputnik Грузия

Американский экономист считает лишь отказ от расширения НАТО на Украину и в Грузию предпосылкой мира 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. США должны отказаться от неразумных планов по расширению НАТО путем принятия Украины и Грузии, а также возобновить соглашения с Россией по ядерному сдерживанию, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, сообщает РИА Новости.Российская сторона, в том числе, президент России Владимир Путин, ни раз заявляла об основополагающих принципах мира. Следовательно, украинские власти должны осознать: США не станут вооружать или финансировать Украину, пока не будет достигнут мир на основе ее нейтралитета и прекращения боевых действий, считает Сакс.Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, в мире, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, обострение ситуации вокруг украины, нато, грузия - нато