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Грузия бьет рекорды по закупкам нефти и газа из России

Грузия бьет рекорды по закупкам нефти и газа из России

Sputnik Грузия

Больше всего Тбилиси приобретал у Москвы природный газ, идущий по трубопроводу 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T14:56+0400

2025-01-29T14:56+0400

2025-01-29T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузия в прошлом году увеличила покупки российского газа до рекордных с 2009 года показателей, а нефти – с 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.В 2024 году импорт российского природного газа в Грузию достиг 180,9 миллиона долларов, что на 38% больше, чем в 2023-м. Этот показатель стал рекордным с 2009 года, более ранние данные отсутствуют. Основная часть закупок пришлась на трубопроводный газ, поставляемый из России в Тбилиси, – на него пришлось 145,7 миллиона долларов. В декабре импорт составил 37,2 миллиона долларов, а общий объем зарубежных закупок природного газа за этот месяц достиг 40,7 миллиона долларов. Это в 2,2 раза больше, чем в ноябре, и на 80% выше показателя декабря 2023 года. Кроме того, Грузия значительно увеличила поставки российской нефти – рост составил почти две трети, а общий объем импорта достиг 5,8 миллиона долларов, что является максимальным уровнем с 2017 года. В декабре закупки этого сырья составили три миллиона долларов, что в 2,6 раза превышает ноябрьские показатели. Данные за декабрь 2023 года не представлены. В то же время импорт нефтепродуктов из России сократился на 6% – до 519,5 миллиона долларов. Однако в декабре закупки выросли: по сравнению с ноябрем – в 1,4 раза (до 47,7 миллиона долларов), а в годовом выражении – в 1,2 раза. Среди других видов минерального топлива, востребованных в Грузии в 2024 году, значились: кокс и полукокс из каменного угля – на 42,1 миллиона долларов, каменный уголь – на 12,4 миллиона долларов, нефтяной кокс, битум и другие остатки переработки нефти – на 11,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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