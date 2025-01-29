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Грузия сохранила полномочия в ПАСЕ, условие – новые выборы в парламент

Грузия сохранила полномочия в ПАСЕ, условие – новые выборы в парламент

Sputnik Грузия

Голосование по вопросу отстранения грузинской делегации от работы в ПАСЕ прошло 29 января 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T21:36+0400

2025-01-29T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении, в случае если власти Грузии не выполнят условия. Вопрос об отстранении грузинской делегации подняла самая крупная политическая группа ПАСЕ "Европейская народная партия", членами которой является партия "Единство – национальное движение", занявшая третье место на парламентских выборах 26 октября 2024 года. В частности, Грузия для сохранения права голоса в ПАСЕ должна немедленно инициировать инклюзивный процесс с участием всех заинтересованных сторон и общественных деятелей, включая правящее большинство, оппозицию и гражданское общество, для срочного устранения недостатков и упущений, отмеченных в ходе недавних парламентских выборов, и создания избирательной среды, благоприятствующей подлинно демократическим новым выборам, которые должны быть объявлены в течение последующих месяцев. Также Грузия будет должна предпринять немедленные и эффективные шаги, чтобы возобновить процесс европейской интеграции в соответствии с европейскими устремлениями народа и решительно ускорить необходимые реформы. Кроме того, условиями для сохранения полномочий в ПАСЕ является незамедлительное прекращение жестокости полиции и нарушений прав человека, отмечено в резолюции.Также по условиям Грузия должна активизировать сотрудничество с Советом Европы и добросовестно участвовать в процессе, инициированном Генеральным секретарем Совета Европы, и рассмотреть все замечания ПАСЕ, включая рекомендацию об отмене закона "О прозрачности иностранного влияния". Для сохранения полномочий в ПАСЕ Грузия также должна освободить всех политических заключенных до апрельской части сессии Ассамблеи 2025 года, сказано в резолюции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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