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Грузия сохранила полномочия в ПАСЕ, условие – новые выборы в парламент
Грузия сохранила полномочия в ПАСЕ, условие – новые выборы в парламент
Sputnik Грузия
Голосование по вопросу отстранения грузинской делегации от работы в ПАСЕ прошло 29 января 29.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-29T21:36+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении, в случае если власти Грузии не выполнят условия. Вопрос об отстранении грузинской делегации подняла самая крупная политическая группа ПАСЕ "Европейская народная партия", членами которой является партия "Единство – национальное движение", занявшая третье место на парламентских выборах 26 октября 2024 года. В частности, Грузия для сохранения права голоса в ПАСЕ должна немедленно инициировать инклюзивный процесс с участием всех заинтересованных сторон и общественных деятелей, включая правящее большинство, оппозицию и гражданское общество, для срочного устранения недостатков и упущений, отмеченных в ходе недавних парламентских выборов, и создания избирательной среды, благоприятствующей подлинно демократическим новым выборам, которые должны быть объявлены в течение последующих месяцев. Также Грузия будет должна предпринять немедленные и эффективные шаги, чтобы возобновить процесс европейской интеграции в соответствии с европейскими устремлениями народа и решительно ускорить необходимые реформы. Кроме того, условиями для сохранения полномочий в ПАСЕ является незамедлительное прекращение жестокости полиции и нарушений прав человека, отмечено в резолюции.Также по условиям Грузия должна активизировать сотрудничество с Советом Европы и добросовестно участвовать в процессе, инициированном Генеральным секретарем Совета Европы, и рассмотреть все замечания ПАСЕ, включая рекомендацию об отмене закона "О прозрачности иностранного влияния". Для сохранения полномочий в ПАСЕ Грузия также должна освободить всех политических заключенных до апрельской части сессии Ассамблеи 2025 года, сказано в резолюции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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пасе, грузия, новости, политика
пасе, грузия, новости, политика
Грузия сохранила полномочия в ПАСЕ, условие – новые выборы в парламент
21:36 29.01.2025 (обновлено: 22:12 29.01.2025)
Голосование по вопросу отстранения грузинской делегации от работы в ПАСЕ прошло 29 января
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении, в случае если власти Грузии не выполнят условия.
Вопрос об отстранении грузинской делегации подняла самая крупная политическая группа ПАСЕ "Европейская народная партия", членами которой является партия "Единство – национальное движение", занявшая третье место на парламентских выборах 26 октября 2024 года.
"Ассамблея будет иметь возможность пересмотреть полномочия грузинской делегации, включая приостановление действия вышеупомянутых прав, на своей частичной сессии в апреле 2025 года в свете прогресса, достигнутого в отношении вопросов, упомянутых в документе", – говорится в резолюции.
В частности, Грузия для сохранения права голоса в ПАСЕ должна немедленно инициировать инклюзивный процесс с участием всех заинтересованных сторон и общественных деятелей, включая правящее большинство, оппозицию и гражданское общество, для срочного устранения недостатков и упущений, отмеченных в ходе недавних парламентских выборов, и создания избирательной среды, благоприятствующей подлинно демократическим новым выборам, которые должны быть объявлены в течение последующих месяцев.
Также Грузия будет должна предпринять немедленные и эффективные шаги, чтобы возобновить процесс европейской интеграции в соответствии с европейскими устремлениями народа и решительно ускорить необходимые реформы.
Кроме того, условиями для сохранения полномочий в ПАСЕ является незамедлительное прекращение жестокости полиции и нарушений прав человека, отмечено в резолюции.
Грузия должна эффективно расследовать эти случаи и положить конец неправомерному использованию судебных разбирательств в качестве средства сдерживания или возмездия протестующим, журналистам и гражданским лидерам, а также в полной мере уважать право на свободу выражения мнений и собраний.
Также по условиям Грузия должна активизировать сотрудничество с Советом Европы и добросовестно участвовать в процессе, инициированном Генеральным секретарем Совета Европы, и рассмотреть все замечания ПАСЕ, включая рекомендацию об отмене закона "О прозрачности иностранного влияния".
Для сохранения полномочий в ПАСЕ Грузия также должна освободить всех политических заключенных до апрельской части сессии Ассамблеи 2025 года, сказано в резолюции.