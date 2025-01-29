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Китайский ИИ "звонок" для США – Белый дом
Китайский ИИ "звонок" для США – Белый дом
Sputnik Грузия
Президент Трамп призвал индустрию ИИ в США проснуться 29.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-29T11:30+0400
2025-01-29T11:30+0400
2025-01-29T11:30+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал стремительное развитие искусственного интеллекта в Китае, включая программу DeepSeek, как "звонок для пробуждения" для американской ИИ-индустрии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.По словам Левитт, президент затрагивал этот вопрос в ходе недавней беседы с журналистами на борту самолёта Air Force One, подчеркнув, что китайская программа развития искусственного интеллекта должна стать стимулом для ускоренного развития американских технологий, сообщает РИА Новости.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, дональд трамп, сша, китай, технологии, искусственный интелект
в мире, дональд трамп, сша, китай, технологии, искусственный интелект
Китайский ИИ "звонок" для США – Белый дом
Президент Трамп призвал индустрию ИИ в США проснуться
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал стремительное развитие искусственного интеллекта в Китае, включая программу DeepSeek, как "звонок для пробуждения" для американской ИИ-индустрии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Прошлая администрация сложила руки, позволив Китаю стремительно развивать свою ИИ-программу. Президент Трамп считает необходимым восстановить лидерство США в области искусственного интеллекта, и поэтому он предпринял решительные действия," – сказала Левитт в ходе своего первого брифинга, состоявшегося во вторник.
По словам Левитт, президент затрагивал этот вопрос в ходе недавней беседы с журналистами на борту самолёта Air Force One, подчеркнув, что китайская программа развития искусственного интеллекта должна стать стимулом для ускоренного развития американских технологий, сообщает РИА Новости
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