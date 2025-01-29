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Китайский ИИ "звонок" для США – Белый дом

Китайский ИИ "звонок" для США – Белый дом

Sputnik Грузия

Президент Трамп призвал индустрию ИИ в США проснуться 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T11:30+0400

2025-01-29T11:30+0400

2025-01-29T11:30+0400

в мире

дональд трамп

сша

китай

технологии

искусственный интелект

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал стремительное развитие искусственного интеллекта в Китае, включая программу DeepSeek, как "звонок для пробуждения" для американской ИИ-индустрии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.По словам Левитт, президент затрагивал этот вопрос в ходе недавней беседы с журналистами на борту самолёта Air Force One, подчеркнув, что китайская программа развития искусственного интеллекта должна стать стимулом для ускоренного развития американских технологий, сообщает РИА Новости.

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Sputnik Грузия

в мире, дональд трамп, сша, китай, технологии, искусственный интелект