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Кварацхелия возглавляет список самых дорогих футболистов чемпионата Франции
Кварацхелия возглавляет список самых дорогих футболистов чемпионата Франции
Sputnik Грузия
За трансфер в "ПСЖ" прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов 29.01.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия возглавляет список самых дорогих игроков чемпионата Франции по футболу – его рыночная стоимость составляет 85 млн евро, данные обновил немецкий портал Transfermarkt. Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро. В первую пятерку самых дорогих футболистов Лиги 1 входят лишь футболисты парижского клуба: Стоимость Кварацхелия увеличилась до 85 млн евро во время дебютного сезона в "Наполи" в марте 2023 года. Для сравнения, в мае 2022 года трансферная стоимость игрока была 15 млн, а в декабре 2019 года – 2,5 млн. Кварацхелия присоединился к "Наполи" в 2022 году. До этого он выступал за батумское "Динамо", казанский "Рубин", московский "Локомотив". В своем первом сезоне в серии А он стал чемпионом Италии ("Наполи" выиграл чемпионат впервые за 33 года) и помог клубу впервые добраться до четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Кварацхелия четырежды признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в дебютном сезоне был признан лучшим голом года серии А, а сам он – лучшим игроком сезона. Благодарные итальянские болельщики вскоре придумали грузину многоговорящие прозвища – Кварадона, в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, игравшего за неаполитанский клуб, и Квараваджо – в честь великого итальянского живописца Караваджо. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, тбилиси, италия, франция, хвича кварацхелия, диего марадона, караваджо, уефа
Кварацхелия возглавляет список самых дорогих футболистов чемпионата Франции
За трансфер в "ПСЖ" прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik.
Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия возглавляет список самых дорогих игроков чемпионата Франции по футболу – его рыночная стоимость составляет 85 млн евро, данные обновил немецкий портал Transfermarkt
.
Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро.
В первую пятерку самых дорогих футболистов Лиги 1 входят лишь футболисты парижского клуба:
1.
Хвича Кварацхелия ("ПСЖ") – 85 млн евро
2.
Брадли Баркола ("ПСЖ") – 65 млн евро
3.
Ашрам Хакими ( "ПСЖ") – 60 млн евро
4.
Жуан Невес ("ПСЖ") – 60 млн евро
5.
Варрен Заир-Эмри("ПСЖ") – 60 млн евро.
Стоимость Кварацхелия увеличилась до 85 млн евро во время дебютного сезона в "Наполи" в марте 2023 года. Для сравнения, в мае 2022 года трансферная стоимость игрока была 15 млн, а в декабре 2019 года – 2,5 млн.
Кварацхелия присоединился к "Наполи" в 2022 году. До этого он выступал за батумское "Динамо", казанский "Рубин", московский "Локомотив".
В своем первом сезоне в серии А он стал чемпионом Италии ("Наполи" выиграл чемпионат впервые за 33 года) и помог клубу впервые добраться до четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Кварацхелия четырежды признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в дебютном сезоне был признан лучшим голом года серии А, а сам он – лучшим игроком сезона.
Благодарные итальянские болельщики вскоре придумали грузину многоговорящие прозвища – Кварадона, в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, игравшего за неаполитанский клуб, и Квараваджо – в честь великого итальянского живописца Караваджо.