https://sputnik-georgia.ru/20250129/kvaratskheliya-vozglavlyaet-spisok-samykh-dorogikh-futbolistov-chempionata-frantsii-291931479.html

Кварацхелия возглавляет список самых дорогих футболистов чемпионата Франции

Кварацхелия возглавляет список самых дорогих футболистов чемпионата Франции

Sputnik Грузия

За трансфер в "ПСЖ" прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов 29.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия возглавляет список самых дорогих игроков чемпионата Франции по футболу – его рыночная стоимость составляет 85 млн евро, данные обновил немецкий портал Transfermarkt. Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро. В первую пятерку самых дорогих футболистов Лиги 1 входят лишь футболисты парижского клуба: Стоимость Кварацхелия увеличилась до 85 млн евро во время дебютного сезона в "Наполи" в марте 2023 года. Для сравнения, в мае 2022 года трансферная стоимость игрока была 15 млн, а в декабре 2019 года – 2,5 млн. Кварацхелия присоединился к "Наполи" в 2022 году. До этого он выступал за батумское "Динамо", казанский "Рубин", московский "Локомотив". В своем первом сезоне в серии А он стал чемпионом Италии ("Наполи" выиграл чемпионат впервые за 33 года) и помог клубу впервые добраться до четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Кварацхелия четырежды признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в дебютном сезоне был признан лучшим голом года серии А, а сам он – лучшим игроком сезона. Благодарные итальянские болельщики вскоре придумали грузину многоговорящие прозвища – Кварадона, в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, игравшего за неаполитанский клуб, и Квараваджо – в честь великого итальянского живописца Караваджо. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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