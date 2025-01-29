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Мэрия Тбилиси сможет больше потратить на развитие столицы
Мэрия Тбилиси сможет больше потратить на развитие столицы
Sputnik Грузия
Около половины расходов мэрии – это улучшение дорожной инфраструктуры Тбилиси и обновление автобусного парка столицы 29.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-29T10:52+0400
2025-01-29T10:52+0400
2025-01-29T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Объем расходов бюджета Тбилиси в 2025 году увеличится на 209,7 миллиона лари, заявил председатель сакребуло (городского собрания) Тбилиси Георгий Ткемаладзе. Согласно утвержденному в декабре документу, размер ассигнований Тбилиси в 2025 году составляет 2,2 миллиарда лари, из которых большая часть – это расходы на инфраструктуру города. По его словам, дополнительные средства по основным приоритетам, которые уже обозначены в финансовом документе. Согласно первоначальной версии бюджета, около половины расходов мэрии – это улучшение дорожной инфраструктуры Тбилиси и обновление автобусного парка столицы. Что касается здравоохранения и социальной помощи, то большая часть средств идет на финансирование отдельных программ для лиц, зарегистрированных в столице, и социальную помощь особо нуждающимся гражданам, в том числе на финансовую помощь нуждающимся многодетным семьям, поддержку лиц с ОВЗ и целевые социальные программы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, георгий ткемаладзе, мэрия тбилиси, бюджет тбилиси
грузия, новости, экономика, георгий ткемаладзе, мэрия тбилиси, бюджет тбилиси
Мэрия Тбилиси сможет больше потратить на развитие столицы
Около половины расходов мэрии – это улучшение дорожной инфраструктуры Тбилиси и обновление автобусного парка столицы
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Объем расходов бюджета Тбилиси в 2025 году увеличится на 209,7 миллиона лари, заявил председатель сакребуло (городского собрания) Тбилиси Георгий Ткемаладзе.
Согласно утвержденному в декабре документу, размер ассигнований Тбилиси в 2025 году составляет 2,2 миллиарда лари, из которых большая часть – это расходы на инфраструктуру города.
"Бюджет Тбилиси достиг исторической отметки. В результате корректировки основного финансового документа он увеличился на 209 млн лари и составил 2,2 миллиарда лари", – заявил Ткемаладзе.
По его словам, дополнительные средства по основным приоритетам, которые уже обозначены в финансовом документе.
"Планируется реализация различных инфраструктурных проектов. Кроме того, средства пойдут на реформу транспорта, улучшение экологической ситуации, здравоохранение, социальную сферу и развитие спортивной инфраструктуры", – сказал Ткемаладзе.
Согласно первоначальной версии бюджета, около половины расходов мэрии – это улучшение дорожной инфраструктуры Тбилиси и обновление автобусного парка столицы.
Что касается здравоохранения и социальной помощи, то большая часть средств идет на финансирование отдельных программ для лиц, зарегистрированных в столице, и социальную помощь особо нуждающимся гражданам, в том числе на финансовую помощь нуждающимся многодетным семьям, поддержку лиц с ОВЗ и целевые социальные программы.