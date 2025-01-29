https://sputnik-georgia.ru/20250129/meriya-tbilisi-smozhet-bolshe-potratit-na-razvitie-stolitsy-291922149.html

Мэрия Тбилиси сможет больше потратить на развитие столицы

Мэрия Тбилиси сможет больше потратить на развитие столицы

Sputnik Грузия

Около половины расходов мэрии – это улучшение дорожной инфраструктуры Тбилиси и обновление автобусного парка столицы 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T10:52+0400

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2025-01-29T10:52+0400

грузия

новости

экономика

георгий ткемаладзе

мэрия тбилиси

бюджет тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Объем расходов бюджета Тбилиси в 2025 году увеличится на 209,7 миллиона лари, заявил председатель сакребуло (городского собрания) Тбилиси Георгий Ткемаладзе. Согласно утвержденному в декабре документу, размер ассигнований Тбилиси в 2025 году составляет 2,2 миллиарда лари, из которых большая часть – это расходы на инфраструктуру города. По его словам, дополнительные средства по основным приоритетам, которые уже обозначены в финансовом документе. Согласно первоначальной версии бюджета, около половины расходов мэрии – это улучшение дорожной инфраструктуры Тбилиси и обновление автобусного парка столицы. Что касается здравоохранения и социальной помощи, то большая часть средств идет на финансирование отдельных программ для лиц, зарегистрированных в столице, и социальную помощь особо нуждающимся гражданам, в том числе на финансовую помощь нуждающимся многодетным семьям, поддержку лиц с ОВЗ и целевые социальные программы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, георгий ткемаладзе, мэрия тбилиси, бюджет тбилиси