https://sputnik-georgia.ru/20250129/mikautadze-mozhet-pokinut-lion--chto-predlagayut-luchshemu-bombardiru-evro-2024-291924702.html

Микаутадзе может покинуть "Лион" – что предлагают лучшему бомбардиру Евро-2024

Микаутадзе может покинуть "Лион" – что предлагают лучшему бомбардиру Евро-2024

Sputnik Грузия

По данным СМИ, "Лион", за который играет Георгий (Жорж) Микаутадзе, переживает тяжелый финансовый кризис 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T15:54+0400

2025-01-29T15:54+0400

2025-01-29T15:54+0400

спорт

новости

в мире

георгий микаутадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0f/288996322_0:11:1152:659_1920x0_80_0_0_0916c380e8f75664750462643b33f463.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузинский форвард "Лиона" Георгий (Жорж) Микаутадзе может перейти в "Рому", французы хотят получить 30 миллионов евро за лучшего бомбардира Евро-2024, сообщает известный журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио. Микаутадзе официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности, в июле 2024 года. Ранее грузинский футболист выступал за клуб второй Лиги "Мец". Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года. Грузинский футболист мог перейти в римский клуб еще летом прошлого года. Но Микаутадзе выбрал "Лион" и подписал контракт с французами. Как написал Ди Марцио, Микаутадзе недоволен условиями в "Лионе". Как ранее писали французские СМИ, "Лион" переживает тяжелый финансовый кризис, и, если клуб не сможет выплатить долги до начала нового сезона, ему грозит вылет во французскую Лигу 2. Чтобы избежать вылета, "Лиону" в зимнее трансферное окно, возможно, придется проститься с ведущими игроками, в том числе с грузинским нападающим Микаутадзе.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, в мире, георгий микаутадзе