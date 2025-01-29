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Микаутадзе может покинуть "Лион" – что предлагают лучшему бомбардиру Евро-2024
Микаутадзе может покинуть "Лион" – что предлагают лучшему бомбардиру Евро-2024
Sputnik Грузия
По данным СМИ, "Лион", за который играет Георгий (Жорж) Микаутадзе, переживает тяжелый финансовый кризис 29.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-29T15:54+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузинский форвард "Лиона" Георгий (Жорж) Микаутадзе может перейти в "Рому", французы хотят получить 30 миллионов евро за лучшего бомбардира Евро-2024, сообщает известный журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио. Микаутадзе официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности, в июле 2024 года. Ранее грузинский футболист выступал за клуб второй Лиги "Мец". Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года. Грузинский футболист мог перейти в римский клуб еще летом прошлого года. Но Микаутадзе выбрал "Лион" и подписал контракт с французами. Как написал Ди Марцио, Микаутадзе недоволен условиями в "Лионе". Как ранее писали французские СМИ, "Лион" переживает тяжелый финансовый кризис, и, если клуб не сможет выплатить долги до начала нового сезона, ему грозит вылет во французскую Лигу 2. Чтобы избежать вылета, "Лиону" в зимнее трансферное окно, возможно, придется проститься с ведущими игроками, в том числе с грузинским нападающим Микаутадзе.
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спорт, новости, в мире, георгий микаутадзе
спорт, новости, в мире, георгий микаутадзе
Микаутадзе может покинуть "Лион" – что предлагают лучшему бомбардиру Евро-2024
По данным СМИ, "Лион", за который играет Георгий (Жорж) Микаутадзе, переживает тяжелый финансовый кризис
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузинский форвард "Лиона" Георгий (Жорж) Микаутадзе может перейти в "Рому", французы хотят получить 30 миллионов евро за лучшего бомбардира Евро-2024, сообщает известный журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.
Микаутадзе официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности, в июле 2024 года. Ранее грузинский футболист выступал за клуб второй Лиги "Мец". Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года.
"В последние дни "Рома" связывалась с окружением игрока и интересовалась, насколько возможен трансфер грузинского нападающего. "Лион" установил трансферную цену за Микаутадзе в 30 миллионов евро", – написал Ди Марцио.
Грузинский футболист мог перейти в римский клуб еще летом прошлого года. Но Микаутадзе выбрал "Лион" и подписал контракт с французами.
Как написал Ди Марцио, Микаутадзе недоволен условиями в "Лионе".
"Грузинский нападающий не совсем доволен своим пребыванием в "Лионе" и, возможно, захочет покинуть французскую команду до истечения трансферного окна", – написал Ди Марцио.
Как ранее писали французские СМИ, "Лион" переживает тяжелый финансовый кризис, и, если клуб не сможет выплатить долги до начала нового сезона, ему грозит вылет во французскую Лигу 2. Чтобы избежать вылета, "Лиону" в зимнее трансферное окно, возможно, придется проститься с ведущими игроками, в том числе с грузинским нападающим Микаутадзе.