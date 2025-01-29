https://sputnik-georgia.ru/20250129/na-vostoke-gruzii-nakryli-sklady-kontrabandnykh-sigaret-291927212.html

Cклады контрабандных сигарет накрыли на востоке Грузии

Cклады контрабандных сигарет накрыли на востоке Грузии

Sputnik Грузия

Власти Грузии активно борются с контрабандой сигарет в стране 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T14:38+0400

2025-01-29T14:38+0400

2025-01-29T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали двух человек в регионе Квемо Картли, которые хранили безакцизные сигареты для последующей продажи, говорится в сообщении ведомства. Всего изъято контрабандного товара на сумму 403,6 тысячи лари (около 140,1 тысячи долларов). В домах задержанных хранилось 83,5 тысячи пачек. Задержанным грозит от 6 до 8 лет лишения свободы за хранение товаров без акцизных (специальных) марок в особо крупном размере.Антитабачная политика страны привела к повышению акциза и налогов на табачные изделия, что отразилось на ценах. Это привело к росту спроса на контрабандные сигареты в последние годы. Только за 9 месяцев 2024 года в Грузии было возбуждено 179 уголовных дел по фактам выпуска, хранения, реализации или перевозки товаров без акцизной марки. В предыдущем 2023 году было зафиксировано всего 309 подобных фактов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, происшествия, квемо картли, антитабачная политика