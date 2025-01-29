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Планируется создание минимум 48 центров развития беспилотной авиации в России – Путин
Планируется создание минимум 48 центров развития беспилотной авиации в России – Путин
Sputnik Грузия
Россия планирует и дальше расширять сферу гражданской беспилотной авиации 29.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-29T11:21+0400
2025-01-29T11:21+0400
2025-01-29T11:45+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по развитию беспилотной авиации, что Россия планирует создать 48 центров развития беспилотной авиации в течение текущего десятилетия, а их число может увеличиться, сообщает РИА Новости.Он отметил, что один из таких центров работает и в Самарской области. "Центр в Тольятти планируем серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации", – подчеркнул Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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россия, в мире, владимир путин, авиация, технологии
россия, в мире, владимир путин, авиация, технологии
Планируется создание минимум 48 центров развития беспилотной авиации в России – Путин
11:21 29.01.2025 (обновлено: 11:45 29.01.2025)
Россия планирует и дальше расширять сферу гражданской беспилотной авиации
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по развитию беспилотной авиации, что Россия планирует создать 48 центров развития беспилотной авиации в течение текущего десятилетия, а их число может увеличиться, сообщает РИА Новости
.
"В общей сложности в горизонте текущего десятилетия планируется создать 48 таких центров, сейчас их уже 15. Так что, я думаю, вполне можно и больше создать этих центров", – сказал Путин.
Он отметил, что один из таких центров работает и в Самарской области.
"Центр в Тольятти планируем серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации", – подчеркнул Путин.