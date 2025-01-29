https://sputnik-georgia.ru/20250129/planiruetsya-sozdanie-minimum-48-tsentrov-razvitiya-bespilotnoy-aviatsii-v-rossii---putin-291923848.html

Планируется создание минимум 48 центров развития беспилотной авиации в России – Путин

Планируется создание минимум 48 центров развития беспилотной авиации в России – Путин

Sputnik Грузия

Россия планирует и дальше расширять сферу гражданской беспилотной авиации 29.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-29T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по развитию беспилотной авиации, что Россия планирует создать 48 центров развития беспилотной авиации в течение текущего десятилетия, а их число может увеличиться, сообщает РИА Новости.Он отметил, что один из таких центров работает и в Самарской области. "Центр в Тольятти планируем серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации", – подчеркнул Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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россия, в мире, владимир путин, авиация, технологии